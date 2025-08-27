Paul Gallagher, hermano de los músicos de Oasis, enfrenta graves acusaciones por abuso sexual

Paul Gallagher, hermano mayor de Noel y Liam Gallagher, compareció este miércoles en el Tribunal de Magistrados de Westminster tras ser acusado de múltiples delitos sexuales, incluidos cargos de violación.

La audiencia, que se extendió por apenas cinco minutos, concluyó con su libertad bajo fianza, sumando un nuevo capítulo de escándalo.

Durante la breve sesión judicial, Gallagher, de 59 años, solo confirmó sus datos personales y la dirección de su domicilio, sin entrar en detalles de los hechos.

La magistrada de distrito, Louisa Ciecióra, fijó como fecha de su próxima comparecencia el 24 de septiembre en un tribunal de Harrow, al norte de Londres.

Las acusaciones en su contra incluyen comportamiento controlador y coercitivo, además de tres cargos por asalto sexual, tres por estrangulamiento y dos por amenazas de muerte con lesiones físicas graves.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024 y fueron señalados por una única denunciante cuya identidad se mantiene bajo reserva.

La defensa de Paul emitió un comunicado en el que aseguró que el acusado “ha colaborado constantemente con la policía durante toda la investigación y siempre ha negado rotundamente las acusaciones formuladas contra él. Espera poder limpiar su nombre”.

C as o mediático lig a do a l a mú s ic a

El caso ha generado repercusión internacional, en especial porque coincide con el regreso de Oasis a los escenarios tras 15 años de separación.

La banda, liderada por los hermanos menores Noel y Liam, iniciará en noviembre una gira mundial que incluye dos presentaciones en Sudamérica.

De todas formas, hay que recordar que Paul Gallagher nunca formó parte del grupo. Es un año mayor que Noel y siete más que Liam, y se ha dedicado principalmente a la fotografía y a trabajar como DJ en Mánchester, donde crecieron los tres.