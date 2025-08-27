;

Paul Gallagher, hermano de los músicos de Oasis, enfrenta graves acusaciones por abuso sexual

El hermano de Noel y Liam Gallagher se presentó ante la justicia y también enfrentó cargos por estrangulamiento y amenazas de muerte.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / JUSTIN TALLIS

Paul Gallagher, hermano mayor de Noel y Liam Gallagher, compareció este miércoles en el Tribunal de Magistrados de Westminster tras ser acusado de múltiples delitos sexuales, incluidos cargos de violación.

La audiencia, que se extendió por apenas cinco minutos, concluyó con su libertad bajo fianza, sumando un nuevo capítulo de escándalo.

Durante la breve sesión judicial, Gallagher, de 59 años, solo confirmó sus datos personales y la dirección de su domicilio, sin entrar en detalles de los hechos.

Revisa también:

ADN

La magistrada de distrito, Louisa Ciecióra, fijó como fecha de su próxima comparecencia el 24 de septiembre en un tribunal de Harrow, al norte de Londres.

Las acusaciones en su contra incluyen comportamiento controlador y coercitivo, además de tres cargos por asalto sexual, tres por estrangulamiento y dos por amenazas de muerte con lesiones físicas graves.

Según la denuncia, los hechos habrían ocurrido entre 2022 y 2024 y fueron señalados por una única denunciante cuya identidad se mantiene bajo reserva.

La defensa de Paul emitió un comunicado en el que aseguró que el acusado “ha colaborado constantemente con la policía durante toda la investigación y siempre ha negado rotundamente las acusaciones formuladas contra él. Espera poder limpiar su nombre”.

Caso mediático ligado a lasica

El caso ha generado repercusión internacional, en especial porque coincide con el regreso de Oasis a los escenarios tras 15 años de separación.

La banda, liderada por los hermanos menores Noel y Liam, iniciará en noviembre una gira mundial que incluye dos presentaciones en Sudamérica.

De todas formas, hay que recordar que Paul Gallagher nunca formó parte del grupo. Es un año mayor que Noel y siete más que Liam, y se ha dedicado principalmente a la fotografía y a trabajar como DJ en Mánchester, donde crecieron los tres.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad