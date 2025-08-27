;

VIDEO. Lamentable episodio en Brasil: hincha invadió la cancha y agredió al arquero de Corinthians

El incidente ocurrió en el duelo que jugaban el “Timao” y Athletico Paranaense por Copa de Brasil.

Javier Catalán

Foto: Bem Paraná

Foto: Bem Paraná

Una grave situación de violencia se vivió en el fútbol brasileño durante la noche de este miércoles.

En el partido por la Copa de Brasil, donde Corinthians se impuso por la cuenta mínima sobre Athletico Paranaense en condición de visitante, un hincha local invadió el campo de juego para agredir al arquero del “Timao”.

Cuando el encuentro estaba a punto de finalizar, el individuo corrió desde una de las tribunas, a torso descubierto, y embistió violentamente por la espalda a Hugo Souza, guardameta del equipo paulista.

Revisa también:

ADN

Ante la lenta reacción de los guardias de seguridad, fueron los propios jugadores de Corinthians quienes lograron reducir al agresor, e incluso uno de los defensores le propinó un empujón para detenerlo.

Si bien se trataba del partido de ida de la llave, el segundo encuentro, programado para el 10 de septiembre, podría no disputarse, ya que Athletico Paranaense arriesga duras sanciones tras estos incidentes.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad