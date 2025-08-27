Una grave situación de violencia se vivió en el fútbol brasileño durante la noche de este miércoles.

En el partido por la Copa de Brasil, donde Corinthians se impuso por la cuenta mínima sobre Athletico Paranaense en condición de visitante, un hincha local invadió el campo de juego para agredir al arquero del “Timao”.

Cuando el encuentro estaba a punto de finalizar, el individuo corrió desde una de las tribunas, a torso descubierto, y embistió violentamente por la espalda a Hugo Souza, guardameta del equipo paulista.

Ante la lenta reacción de los guardias de seguridad, fueron los propios jugadores de Corinthians quienes lograron reducir al agresor, e incluso uno de los defensores le propinó un empujón para detenerlo.

Si bien se trataba del partido de ida de la llave, el segundo encuentro, programado para el 10 de septiembre, podría no disputarse, ya que Athletico Paranaense arriesga duras sanciones tras estos incidentes.