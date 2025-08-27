La U contraataca a Independiente: los detalles del descargo presentado por Azul Azul ante la Conmebol

Independiente de Avellaneda dio a conocer este miércoles los detalles de su descargo ante la Conmebol, luego de los graves hechos de violencia ocurridos en su estadio durante el duelo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.

El plazo para que cada uno de los clubes realice sus alegatos vence esta tarde a las 15:00 horas. Por lo mismo, ahora será el turno de la dirigencia de Azul Azul para presentar su defensa, la cual incluye diversos antecedentes, registros y archivos de lo todo ocurrido en el Estadio Libertadores de América.

Según pudo conocer ADN Deportes, el descargo de la U consta de un documento de 28 páginas, además de 20 videos y 2 testigos con su declaración presunta de los incidentes del pasado 20 de agosto.

Asimismo, se incluye un informe de la policía científica argentina sobre los heridos y otro informe de la seguridad del hotel sobre las bombas de estruendo que afectaron a la delegación de los azules.

El descargo se basa principalmente en que el partido fue cancelado no por hechos de violencia de los hinchas de Universidad de Chile, sino cuando la barra de Independiente invadió la tribuna donde estaban ubicados los fanáticos del cuadro estudiantil.

En base a esto, Azul Azul pedirá que se mantenga el resultado global de la llave (2-1) y así poder avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Esto, a la espera de las sanciones económicas y un eventual castigo para la hinchada de la U.

De esta manera, solo resta que la Conmebol analice los descargos de Independiente y Universidad de Chile para tomar una decisión final, que se estima que se dará a conocer la próxima semana y será bastante severa. En lo deportivo, el duelo entre ambos equipos quedó cancelado, lo que significa que no se reanudará.