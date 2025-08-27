;

La U contraataca a Independiente: los detalles del descargo presentado por Azul Azul ante la Conmebol

Hoy vence el plazo para ambos clubes realicen sus alegatos tras los graves hechos de violencia ocurridos en Avellaneda.

Bastián Lizama

Rocío Ayala

Getty Images

Getty Images

Independiente de Avellaneda dio a conocer este miércoles los detalles de su descargo ante la Conmebol, luego de los graves hechos de violencia ocurridos en su estadio durante el duelo ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025.

El plazo para que cada uno de los clubes realice sus alegatos vence esta tarde a las 15:00 horas. Por lo mismo, ahora será el turno de la dirigencia de Azul Azul para presentar su defensa, la cual incluye diversos antecedentes, registros y archivos de lo todo ocurrido en el Estadio Libertadores de América.

Revisa también:

ADN

Según pudo conocer ADN Deportes, el descargo de la U consta de un documento de 28 páginas, además de 20 videos y 2 testigos con su declaración presunta de los incidentes del pasado 20 de agosto.

Asimismo, se incluye un informe de la policía científica argentina sobre los heridos y otro informe de la seguridad del hotel sobre las bombas de estruendo que afectaron a la delegación de los azules.

El descargo se basa principalmente en que el partido fue cancelado no por hechos de violencia de los hinchas de Universidad de Chile, sino cuando la barra de Independiente invadió la tribuna donde estaban ubicados los fanáticos del cuadro estudiantil.

En base a esto, Azul Azul pedirá que se mantenga el resultado global de la llave (2-1) y así poder avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Esto, a la espera de las sanciones económicas y un eventual castigo para la hinchada de la U.

De esta manera, solo resta que la Conmebol analice los descargos de Independiente y Universidad de Chile para tomar una decisión final, que se estima que se dará a conocer la próxima semana y será bastante severa. En lo deportivo, el duelo entre ambos equipos quedó cancelado, lo que significa que no se reanudará.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad