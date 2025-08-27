;

Irrumpió la tranquilidad del vecindario: estos fueron los regalos que Mark Zuckerberg le dio a sus vecinos tras remodelar su casa

Los trabajos en el hogar del multimillonario causaron molestia de quienes viven en el sector.

Sebastián Escares

Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg / Alex Wong

Cuando se habla de grandes empresarios a nivel mundial, es imposible no mencionar al creador de Facebook, Mark Zuckerberg.

Y es que el CEO de Meta ha hecho noticia, luego de que se diera a conocer que está en proceso de remodelar su casa.

¿El problema? Los molestosos ruidos que ha generado la indignación de sus vecinos en el barrio de Crescent Park, en Palo Alto, Estados Unidos.

Si bien buena parte de los vecinos le vendieron sus propiedades a Zuckerberg, algunos no lo hicieron y han tenido que lidiar con los ruidos molestos provocados por la remodelación.

De acuerdo a lo publicado por LUN, el creador de Facebook en el último tiempo ha demolido 3 casas, construyó otras 3, tapó una piscina, levantó una casa para invitados de lujo, entre otras cosas.

En respuesta a la molestia generada hacia sus vecinos, el multimillonario le entregó una serie de regalos a los afectados.

Entre ellos, hubo espumantes, chocolates, donas e, incluso, audífonos con cancelación de ruido.

Un vecino de Zuckerberg, en conversación con NYT, se quejó expresando que “los multimillonarios están acostumbrados a crear sus propias reglas”.

