Profesor perdió $24 millones en estafa piramidal: así operaba la organización en que invirtió todos sus ahorros

Sin lugar a dudas, una de las estafas más comunes, y de las que se habla desde hace varios años atrás, es la estafa piramidal.

En ese contexto, durante las últimas jornadas se dio a conocer que un profesor chileno fue estafado mediante este modus operandi.

Revisa también Conocida marca de vehículos deja inesperadamente Chile: vendieron apenas 40 unidades

Intermagnum, fue el nombre de la empresa que en la que un docente chileno invirtió la cuantiosa suma de $24.000.000. ¿El resultado? Perdió todo el dinero.

Profesor chileno perdió $24 millones en estafa piramidal: así operaba la organización en que invirtió todos sus ahorros

Según publicó LUN, en noviembre de 2023 el profesor Claudio Gaete se enteró de la existencia de Intermagnum.

“Tenía una platita guardada en el banco, que me daba unos 0,4% de utilidad apenas, así que quería ver la opción de meterla en otra parte, donde rindiera un poquito más. Para tener una jubilación más decente”, manifestó al citado medio.

Ahí fue cuando la empresa se cruzó en su camino. Depositó US$100 que correspondía al costo de inscripción. “Pasó una semana y no ocurría nada. Ningún correo, ni una llamada, nada. Y cuando ya estaba a punto de pedir la devolución de la plata, recibo una llamada de un tipo que se identificaba como como Alexander”, agregó.

El docente encontró que Alexander era “de lo más simpático”. Tanto así que, de un momento a otro, “me veo invirtiendo en Amazon, en Microsoft, en empresas chilenas de cobre, en divisas... Me llamaba todos los días”, menifestó.

Posteriormente, una mujer llamada Ximena Santos se contactó con el profesor que lo incentivó a invertir aún más. Sin embargo, llegó el momento en que Gaete se percató que tenía US$58.700 en utilidades los cuales trató de sacar, pero no pudo.

“Ahora me decían que no podía retirar el dinero, que para hacerlo debía transformarme en Cliente Platinum y para ello debía depositar 25.000 dólares”, describió.

¿Cómo resultó todo? Gaete en un período de tiempo inferior a tres meses perdió todos sus ahorros equivalentes a $24.000.000. Desde entonces, el docente contrató un abogado para buscar soluciones.