Coquimbo Unido está realizando una campaña inolvidable en el Campeonato Nacional y, con doce puntos de ventaja sobre la Universidad de Chile, se acerca a conquistar su primera estrella en Primera División.

El gran punto fuerte de los “Piratas” ha sido la defensa, donde uno de los baluartes ha sido Bruno Cabrera. El defensor argentino, en conversación con ESPN, destacó el nivel que están mostrando.

“Nosotros vamos partido a partido. Ya pasaron bastantes fechas y seguimos ahí, eso te motiva a trabajar el siguiente partido como si fuera el más importante”, comenzó diciendo.

“Si bien es un plantel joven, también es muy maduro. Sabemos que los otros tienen la presión de pelear el torneo. No descubro nada diciendo que Coquimbo no está acostumbrado a estar en esta posición, pero ojalá que con el pasar de los años sea una costumbre”, sentenció Cabrera.

El próximo desafío de los dirigidos por Esteban González para seguir ampliando su ventaja en la cima del torneo será este sábado 30 de agosto, cuando reciban a Huachipato.