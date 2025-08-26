;

FOTOS. A falta de confirmar la sede: ANFP da el primer paso para la venta de entradas de la Supercopa 2025

El ente rector aun no consigue confirmar Santa Laura para albergar el duelo, pero ya avanzan en atraer público.

Han sido días de gestiones en la ANFP para, tras más de seis meses, poder disputar la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile, cuya fecha estipulada es el jueves 14 de septiembre.

Todos los trabajos han apuntado a Santa Laura como sede del encuentro, y durante la próxima semana se podría confirmar el recinto definitivo.

Uno de los temas que ha generado debate es el público que podrá asistir al partido, y ya se ha informado que se espera una venta dirigida, destinada a personas vinculadas al fútbol.

Durante la jornada de este martes, la ANFP envió una carta a todos los clubes de la Liga de Primera y de la Liga de Ascenso, en la que se especifican los pasos para que sus trabajadores puedan ser incluidos en la base de datos y así adquirir tickets cuando estén a la venta.

En el escrito se detalla que solo podrán ser 90 personas por institución y el plazo límite para inscribir a los interesados será el lunes 1 de septiembre a las 16:00 horas.

