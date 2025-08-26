Han sido días de gestiones en la ANFP para, tras más de seis meses, poder disputar la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile, cuya fecha estipulada es el jueves 14 de septiembre.

Todos los trabajos han apuntado a Santa Laura como sede del encuentro, y durante la próxima semana se podría confirmar el recinto definitivo.

Uno de los temas que ha generado debate es el público que podrá asistir al partido, y ya se ha informado que se espera una venta dirigida, destinada a personas vinculadas al fútbol.

Durante la jornada de este martes, la ANFP envió una carta a todos los clubes de la Liga de Primera y de la Liga de Ascenso, en la que se especifican los pasos para que sus trabajadores puedan ser incluidos en la base de datos y así adquirir tickets cuando estén a la venta.

En el escrito se detalla que solo podrán ser 90 personas por institución y el plazo límite para inscribir a los interesados será el lunes 1 de septiembre a las 16:00 horas.

