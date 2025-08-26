;

Natalino regresa a Santiago después de ocho años con un show íntimo

El trío regresa con mayor experiencia tras una destacada gira internacional.

José Campillay

Después de casi una década de ausencia en los escenarios de la capital, el grupo pop romántico Natalino anunció su esperado regreso a Santiago.

El retorno del trío integrado por Cristián Natalino, Eduardo Manzi y Hugo Manzi llega en un momento especial de su carrera.

La banda viene de una aplaudida gira internacional que incluyó una escala en Italia, donde fueron distinguidos por la Asociación de Intérpretes NUOVO IMAE gracias a su álbum Natalianissimo (2024).

Este disco los llevó a colaborar con íconos de la música italiana como Al Bano, Matia Bazar, Iva Zanicchi, Ricardo Fogli y Massimo di Cataldo. Además, participaron en un homenaje a Pino Daniele, transmitido por la RAI TV.

Su recorrido por Latinoamérica también dejó huella: en Colombia fueron galardonados con el Premio Ícono a la Música Romántica, mientras que en Ecuador recibieron el Premio Disco Rojo por la vigencia de su clásico Desde Que Te Vi.

Ahora, toda esa experiencia se trasladará una vez más a Chile, específicamente al escenario santiaguino, en un show donde los seguidores podrán revivir clásicos inolvidables y disfrutar de nuevos trabajos.

La cita será el viernes 10 de octubre en Club Chocolate, en una velada que promete cercanía, emoción y todos los éxitos que marcaron a una generación de fanáticos.

El reencuentro con Santiago tendrá un formato íntimo, con una puesta en escena cuidada y la calidad sonora que caracteriza a Club. “Será una noche para cantar con el corazón y celebrar la música romántica”, adelantó la producción.

