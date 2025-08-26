;

“Noticias del Amor”: Pimpinela regresa a Chile con un recorrido por sus grandes clásicos y nuevas historias

El dúo se presentará en el Movistar Arena y pretenden reencontrarse con su público en una noche mágica.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Carlos Alvarez

El icónico dúo argentino Pimpinela volverá a los escenarios chilenos con un espectáculo único que promete cautivar a sus fanáticos que los han seguido por varios años.

Lucía y Joaquín Galán se presentarán el 17 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, con su nueva gira internacional “Noticias del Amor”.

El show combina música, actuación, humor y reflexión sobre las relaciones humanas en la era digital, manteniendo su esencia distintiva.

En un formato innovador, los hermanos se transforman en presentadores de noticias que, con un toque de comedia, narran cómo han cambiado el amor y las discusiones de pareja a lo largo de las décadas.

Revisa también:

ADN

Además, la presentación ofrece un recorrido por los grandes clásicos, desde Olvídame y pega la vuelta, A esa y La Familia, hasta temas más recientes como Valiente y su último single, La Trampa.

Es una gira muy emocionante y divertida; todo lo contamos con canciones”, señalaron los Galán, quienes adelantaron que el espectáculo busca sorprender con una puesta en escena distinta y cargada de emociones.

El regreso de Pimpinela a Chile se enmarca en una extensa gira por América y Europa, impulsada por la alta demanda de sus seguidores de distintas generaciones.

Paralelamente, el dúo celebra el lanzamiento de Pimpinela Sinfónico (2025), su primer álbum grabado en vivo junto a una orquesta, que reúne 33 canciones de su repertorio con nuevos arreglos sinfónicos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y presentaciones en los escenarios más importantes del mundo, Pimpinela continúa reinventándose sin perder su esencia, manteniendo una conexión especial con el público.

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de PuntoTicket.

ADN

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad