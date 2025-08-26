“Noticias del Amor”: Pimpinela regresa a Chile con un recorrido por sus grandes clásicos y nuevas historias

El icónico dúo argentino Pimpinela volverá a los escenarios chilenos con un espectáculo único que promete cautivar a sus fanáticos que los han seguido por varios años.

Lucía y Joaquín Galán se presentarán el 17 de mayo de 2026 en el Movistar Arena, con su nueva gira internacional “Noticias del Amor”.

El show combina música, actuación, humor y reflexión sobre las relaciones humanas en la era digital, manteniendo su esencia distintiva.

En un formato innovador, los hermanos se transforman en presentadores de noticias que, con un toque de comedia, narran cómo han cambiado el amor y las discusiones de pareja a lo largo de las décadas.

Además, la presentación ofrece un recorrido por los grandes clásicos, desde Olvídame y pega la vuelta, A esa y La Familia, hasta temas más recientes como Valiente y su último single, La Trampa.

“Es una gira muy emocionante y divertida; todo lo contamos con canciones”, señalaron los Galán, quienes adelantaron que el espectáculo busca sorprender con una puesta en escena distinta y cargada de emociones.

El regreso de Pimpinela a Chile se enmarca en una extensa gira por América y Europa, impulsada por la alta demanda de sus seguidores de distintas generaciones.

Paralelamente, el dúo celebra el lanzamiento de Pimpinela Sinfónico (2025), su primer álbum grabado en vivo junto a una orquesta, que reúne 33 canciones de su repertorio con nuevos arreglos sinfónicos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y presentaciones en los escenarios más importantes del mundo, Pimpinela continúa reinventándose sin perder su esencia, manteniendo una conexión especial con el público.

Las entradas para el concierto ya están disponibles a través de PuntoTicket.