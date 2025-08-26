;

La historia que encendió rumores del quiebre entre Nano Calderón y Rebeca Naranjo: “Qué fome es la vida de soltero”

El hijo de Raquel Argandoña sorprendió al compartir un particular mensaje en su cuenta de Instagram.

Un enigmático mensaje de Hernán “Nano” Calderón en Instagram encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes comenzaron a especular sobre una posible crisis con su pareja, la influencer venezolana Rebeca Naranjo.

El hijo de Raquel Argandoña sorprendió al compartir en sus historias: “Qué fome es la vida de soltero. Gente soltera, ¿qué hacen en su día a día?”. La publicación, que rápidamente fue replicada por el portal Infama, despertó dudas sobre el estado actual de la relación, especialmente después de que algunos usuarios notaran que la pareja ya no se sigue en redes sociales.

Ante la ola de rumores, Infama contactó directamente a Naranjo, quien descartó tajantemente un quiebre. “Todo bien, igual que siempre. Hace tres días subimos incluso comiendo juntos… el afán de la gente”, afirmó la empresaria, restando importancia a los comentarios.

Sin embargo, la incertidumbre no se disipó del todo. Consultada sobre la polémica historia en que Nano se declaraba soltero, Naranjo sostuvo que debía tratarse de “una foto antigua”. No obstante, el medio le aclaró que la publicación había sido hecha el día anterior, lo que dejó más preguntas que respuestas.

La relación entre Calderón y Naranjo comenzó hace varios años, luego de un intercambio por redes sociales que con el tiempo se transformó en romance. Actualmente, ambos comparten una vida en común y hasta hace pocas semanas se mostraban entusiastas con la casa que remodelaron en Colina.

