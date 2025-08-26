Don Francisco prepara el regreso de “Sábado Gigante” tras más de una década

A sus 84 años, Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, continúa activo en la televisión chilena. Este año, el animador volverá a la Teletón con cápsulas que repasan momentos de su vida y de la campaña solidaria, que se transmitirán el 28 y 29 de noviembre, bajo la dirección de Juan Pablo González.

“Estoy recordando historias que marcaron mi vida y que quiero compartir con la gente”, contó el comunicador a El Mercurio, quien dejó de conducir la Teletón en 2022 debido a la exigencia física que implicaba un programa de más de 27 horas.

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE Ampliar

Pero Don Francisco no se queda en los recuerdos. Tras más de una década fuera del aire, prepara el regreso de Sábado Gigante a través de una plataforma internacional. “Con un personaje conocido internacionalmente quieren que haga una serie de programas de ‘Sábado Gigante’, aunque de mucho menos duración”, adelanta.

El animador también volverá a Canal 13 con Las caras de La Moneda, un espacio que entrevista a los candidatos presidenciales desde una perspectiva más humana y cercana, abordando infancia, adolescencia y sueños pendientes. “Puedo hacer preguntas que surgen de la gente, sin centrarme en política”, aclara.

Kreutzberger recuerda los inicios de su carrera y del emblemático programa. En 1962, tras una etapa en radio y un primer fracaso televisivo, comenzó a conducir un programa sabatino en Canal 13, donde leía historias de “La pequeña Lulú” y “Tom y Jerry”. A partir de allí nació Sábados Gigante, que luego lo convirtió en un referente internacional y lo vinculó con la Teletón, incluso llegando a entrevistar a Jerry Lewis en Estados Unidos.

El animador también rememora la primera cruzada en 1978 y los desafíos de llevarla a cabo, desde permisos especiales para abrir bancos hasta adaptarse a la pandemia en 2020, que obligó a realizar la campaña desde su hogar.