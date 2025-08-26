Don Francisco prepara el regreso de “Sábado Gigante” tras más de una década
El conductor regresará a Canal 13 con “Las caras de La Moneda”, un programa que conversa con los candidatos presidenciales.
A sus 84 años, Mario Kreutzberger, más conocido como Don Francisco, continúa activo en la televisión chilena. Este año, el animador volverá a la Teletón con cápsulas que repasan momentos de su vida y de la campaña solidaria, que se transmitirán el 28 y 29 de noviembre, bajo la dirección de Juan Pablo González.
“Estoy recordando historias que marcaron mi vida y que quiero compartir con la gente”, contó el comunicador a El Mercurio, quien dejó de conducir la Teletón en 2022 debido a la exigencia física que implicaba un programa de más de 27 horas.
Pero Don Francisco no se queda en los recuerdos. Tras más de una década fuera del aire, prepara el regreso de Sábado Gigante a través de una plataforma internacional. “Con un personaje conocido internacionalmente quieren que haga una serie de programas de ‘Sábado Gigante’, aunque de mucho menos duración”, adelanta.
El animador también volverá a Canal 13 con Las caras de La Moneda, un espacio que entrevista a los candidatos presidenciales desde una perspectiva más humana y cercana, abordando infancia, adolescencia y sueños pendientes. “Puedo hacer preguntas que surgen de la gente, sin centrarme en política”, aclara.
Kreutzberger recuerda los inicios de su carrera y del emblemático programa. En 1962, tras una etapa en radio y un primer fracaso televisivo, comenzó a conducir un programa sabatino en Canal 13, donde leía historias de “La pequeña Lulú” y “Tom y Jerry”. A partir de allí nació Sábados Gigante, que luego lo convirtió en un referente internacional y lo vinculó con la Teletón, incluso llegando a entrevistar a Jerry Lewis en Estados Unidos.
El animador también rememora la primera cruzada en 1978 y los desafíos de llevarla a cabo, desde permisos especiales para abrir bancos hasta adaptarse a la pandemia en 2020, que obligó a realizar la campaña desde su hogar.