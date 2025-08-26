;

Cámara seguirá operativa: madre quiso evitar la instalación de sistema de vigilancia en jardín infantil, pero la Corte Suprema lo declaró válido

Se mantiene el fallo que desestimó el recurso contra el Hospital Intercultural Kallvu Llanka, al acreditarse participación de la comunidad y finalidad preventiva.

Mario Vergara

Imagen referencial.

Imagen referencial. / alexander uhrin

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que rechazó un recurso de protección presentado contra el Hospital Intercultural Kallvu Llanka por la instalación de una cámara de vigilancia en la sala principal del Jardín Infantil Peumayen. La recurrente alegó que el dispositivo fue instalado sin aviso ni consentimiento, afectando la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley y la vida privada (artículo 19 N° 1, 2 y 4 de la Constitución).

El hospital solicitó el rechazo de la acción, sosteniendo, entre otros puntos, que el recurso era extemporáneo y que las materias planteadas requieren un procedimiento de lato conocimiento. Añadió que la videovigilancia fue acordada tras reuniones con apoderados, gremios y personal, y que su finalidad es preventiva y de seguridad para niños y niñas, acorde con normativa nacional e internacional.

Fundamentos del fallo de la Corte de Concepción

El tribunal de alzada descartó arbitrariedad o ilegalidad en la medida, al estimar que la instalación se adoptó de forma fundada y razonable, con participación de los actores de la comunidad educativa. Precisó que la cámara se limita a un espacio específico del jardín y persigue la protección de los párvulos, contando con el consentimiento de los apoderados.

Revisa también:

ADN

Respecto de eventuales controversias sobre el uso de las imágenes como mecanismo de control laboral, la Corte indicó que deben ventilarse mediante un procedimiento de lato conocimiento —que permita rendición de prueba— y no por la vía expedita del recurso de protección.

Extemporaneidad descartada

El tribunal rechazó la alegación de extemporaneidad del hospital recurrido, al calificar la instalación de la cámara como un acto de carácter permanente, cuyas eventuales vulneraciones se mantendrían en el tiempo.

Apelada la decisión, la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Concepción, dejando firme el rechazo del recurso de protección interpuesto contra el Hospital Intercultural Kallvu Llanka

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad