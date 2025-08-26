Con Yamileth y Byron: Estos son los nombres más estigmatizados que tienen los chilenos, según estudio

El nombre de una persona en Chile puede ser determinante a la hora de proyectar prestigio, abrir oportunidades laborales o incluso influir en la percepción social que otros tienen sobre ella.

“Respecto de los nombres que generan burlas o que tienen un estigma social negativo casi siempre son los mismos”, explicó esta semana a LUN el abogado Alejandro Torres, fundador de cambiosdenombre.cl.

En ese diálogo, el jurista hizo alusión a un estudio donde investigadores de la Universidad de Concepción abordaron la estimación social de los nombres.

“Algunos son asociados con prestigio/estrato social alto, y otros lo son con desprestigio/estrato social bajo”, resume el paper.

Nombres más estigmatizados de mujeres en Chile

Joscelyn (Yocelin)

Melany

Maryori

Yaritza

Sharon

Shirley

Nayareth

Yamileth

Melodía

Britney

Nombres más estigmatizados de hombres en Chile

Brian (Brayan)

Michael (Maickel)

Jason (Yeison)

Jeremy (Yeremi)

Byron (Bairon)

Harry

Malcolm

Jordan

Kevin

Justin (Yastin)

**estudio cuantitativo-descriptivo, basado en una encuesta sociolingüística aplicada a 40 estudiantes universitarios, con un instrumento diseñado para medir actitudes lingüísticas hacia nombres propios.

La investigación completa está disponible pinchando aquí.