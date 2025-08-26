;

Con Yamileth y Byron: Estos son los nombres más estigmatizados que tienen los chilenos, según estudio

“Casi siempre son los mismos”, dijo un abogado especialista en el tema.

Javier Méndez

Imagen creada con inteligencia artificial.

Imagen creada con inteligencia artificial. / ADN.cl

El nombre de una persona en Chile puede ser determinante a la hora de proyectar prestigio, abrir oportunidades laborales o incluso influir en la percepción social que otros tienen sobre ella.

“Respecto de los nombres que generan burlas o que tienen un estigma social negativo casi siempre son los mismos”, explicó esta semana a LUN el abogado Alejandro Torres, fundador de cambiosdenombre.cl.

Revisa también:

ADN

En ese diálogo, el jurista hizo alusión a un estudio donde investigadores de la Universidad de Concepción abordaron la estimación social de los nombres.

“Algunos son asociados con prestigio/estrato social alto, y otros lo son con desprestigio/estrato social bajo”, resume el paper.

Nombres más estigmatizados de mujeres en Chile

  • Joscelyn (Yocelin)
  • Melany
  • Maryori
  • Yaritza
  • Sharon
  • Shirley
  • Nayareth
  • Yamileth
  • Melodía
  • Britney

Nombres más estigmatizados de hombres en Chile

  • Brian (Brayan)
  • Michael (Maickel)
  • Jason (Yeison)
  • Jeremy (Yeremi)
  • Byron (Bairon)
  • Harry
  • Malcolm
  • Jordan
  • Kevin
  • Justin (Yastin)

**estudio cuantitativo-descriptivo, basado en una encuesta sociolingüística aplicada a 40 estudiantes universitarios, con un instrumento diseñado para medir actitudes lingüísticas hacia nombres propios.

La investigación completa está disponible pinchando aquí.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad