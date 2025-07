Ben Brereton rompe el silencio tras estar varios meses marginado de La Roja por Gareca: “Es devastador”

Ben Brereton, actual delantero del Southampton, rompió el silencio sobre la dura situación que vivió en la selección chilena durante el ciclo de Ricardo Gareca.

El atacante no juega por La Roja desde la derrota 2-1 ante Bolivia en Santiago, en septiembre del año pasado. En ese partido, el “Tigre” sacó a Brereton al minuto 35 del primer tiempo y desde ahí nunca más lo citó. Todo esto sumado a que el propio Gareca reconoció públicamente su disgusto por el hecho de que “Big Ben” no habla español.

En diálogo con CHV, el futbolista chileno-británico abordó el tema y confesó: “No ser nominado es devastador para mí. Me encanta jugar para Chile, la gente me ha recibido de gran manera. A mi mamá y mi familia les encanta, es un gran honor para mí ir a jugar para Chile”.

“En el fútbol, le puedes gustar a algunos entrenadores, y a otros no, así es. No tiene sentido que esté quejándome porque al final del día son los entrenadores los que deciden y uno tiene que respetar las decisiones”, aseguró el ariete de 26 años sobre su ausencia en la selección chilena.

“Después del partido ante Bolivia no hablé con Gareca”

Respecto al último duelo que jugó por Chile, Ben Brereton reconoció: “Ese partido contra Bolivia fue duro para mí. Realmente no jugué mucho y luego no tuve una oportunidad. Creo que no estaba haciendo nada mal, no sé por qué Gareca me sacó. Después de ese partido no hablamos”.

De cara al próximo proceso, donde La Roja tendrá un nuevo DT, el delantero de madre chilena comentó: “He estado trabajando duro, intentando dar lo mejor de mí. Veamos qué va a pasar. Todo lo que puedo hacer es trabajar duro dentro y fuera de la cancha, pero todo el mundo sabe que me encanta ir a jugar a Chile. Ahora no hay mucho más que decir”.