Fue expulsado por Cristián Garay y ahora recibió la sanción más dura en el Mundial 2026: “Juego sucio grave”

La semana pasada, en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, se vivió uno de los momentos más dramáticos de la competencia.

A los 53 minutos del partido entre Canadá y Qatar, Assim Madibo hizo una fuerte infracción contre Ismael Koné, la que provocó una fractura de tibia y peroné para el volante canadiense. Tras esta acción, el juez chileno Cristián Garay fue a revisar la jugada al VAR y le colocó tarjeta roja directa.

Durante la jornada de este miércoles, la FIFA emitió un comunicado y dio a conocer la sanción final para el mediocampista qatarí. “Una suspensión de cinco partidos por violación del artículo 14.1.e (juego sucio grave) del Código Disciplinario de la FIFA", señaló el ente rector del fútbol mundial.

“La suspensión se cumplirá en el/los próximo/s partido/s de Qatar en la Copa Mundial de la FIFA”, agregaron.

En la tarde de este día, Qatar perdió ante Bosnia y Herzegovina y quedó eliminado de la actual Copa del Mundo. Por lo que, deberá cumplir con su sanción en una futura cita mundialista, a la cual llegaría con 33 años.

El apoyo de Madibo a Koné por la complicada lesión

Luego del terrible momento vivido por Ismael Koné en la cancha, el jugador de 24 años fue rápidamente llevado a un centro médico para ser intervenido quirúrgicamente. Se espera que el canadiense no pueda volver a jugar dentro de un periodo de cinco meses.

Días más tarde, Madibo visitó a Koné para conocer su estado de salud y entregarle las disculpas por el incidente ocurrido. La federación de fútbol de Qatar subió unas imágenes del momento en las cuales se puede presenciar un abrazo de ambos.