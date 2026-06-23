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Definición Grupo C del Mundial 2026: a qué hora juegan Brasil-Escocia y Marruecos-Haití, y quién transmite por TV

Brasil y Marruecos buscarán sellar su paso a la siguiente ronda de la Copa del Mundo.

Nicolás Lara Córdova

Definición Grupo C del Mundial 2026: a qué hora juegan Brasil-Escocia y Marruecos-Haití, y quién transmite por TV

Definición Grupo C del Mundial 2026: a qué hora juegan Brasil-Escocia y Marruecos-Haití, y quién transmite por TV / MB Media

Este miércoles 24 de junio se disputará la tercera jornada de partidos en el Mundial 2026 donde se definirán los clasificados de los diferentes grupos.

Uno será el C, donde Brasil y Marruecos tienen la primera opción para sellar su paso a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

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Escocia buscará dar la sorpresa para clasificar entre los mejores dos del Grupo C o rescatar un buen resultado para poder aspirar a ser uno de los mejores terceros del certamen.

¿Cuándo y a qué hora juega Brasil vs. Escocia y Marruecos vs. Haití por el Mundial 2026?

Los dos compromisos se disputarán en simultáneo a contar de las 18:00 horas este miércoles 24 de junio.

El Marruecos - Haití se disputará en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, mientras que el Brasil - Escocia se escenificará en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Cómo y dónde ver en vivo Brasil-Escocia y Marruecos-Haití por el Mundial 2026?

El choque Brasil - Escocia será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, DSports en TV cable y la plataformas Paramount+, DAZN y Disney+.

En tanto, Marruecos contra Haití se podrá seguir por la señal de DSports en TV cable y la plataforma Paramount+ y DAZN.

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