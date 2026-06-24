De símbolo estudiantil a emprendedora: que pasó con María Música Sepúlveda, la escolar que mojó a una ministra

María Música Sepúlveda reapareció en la conversación pública años después del episodio que la convirtió en uno de los rostros más conocidos de las movilizaciones estudiantiles de 2008.

La entonces alumna del Liceo Darío Salas protagonizó una escena que marcó la llamada Revolución Pingüina al lanzar agua a la entonces ministra de Educación, Mónica Jiménez.

Con el paso del tiempo, aseguró en distintas entrevistas que no se arrepiente de lo ocurrido y que la acción fue una respuesta a la frustración que sentía frente a la falta de avances en las demandas estudiantiles.

Las consecuencias no tardaron en llegar. Según relató, perdió su matrícula en el establecimiento y posteriormente optó por finalizar la enseñanza media mediante exámenes libres. “Me aburrí del sistema educativo”, recordó años más tarde.

Tras terminar el colegio ingresó a estudiar Ingeniería en Alimentos, aunque decidió no titularse. Según explicó, no se veía desarrollando una carrera vinculada a grandes empresas del rubro alimentario.

En los años siguientes orientó su trabajo hacia áreas como la alimentación saludable, la cosmética natural y el cannabis. Además, según consignó La Cuarta, impulsó diversos emprendimientos, entre ellos Weed Mama.

Actualmente, María Música Sepúlveda se mantiene alejada de los medios de comunicación y de las redes sociales, enfocada en proyectos personales, lejos de la exposición pública que marcó su adolescencia.