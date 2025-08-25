El Perro Chocolo y más: las actividades que traerá la tercera edición de Festikids mes del niño 2025 / Fes

¡Empieza la cuenta regresiva para el panorama más esperado por los niños y niñas en su mes! Festikids Mes del Niño 2025 vuelve este domingo 31 de agosto a Gran Arena Monticello de 14 a 18 hrs. para hacer cantar y bailar a todos los miembros de la familia.

Tras dos exitosas versiones con lleno total, en esta oportunidad los grandes protagonistas serán Mi Perro Chocolo con su exitoso show “Somos Piratas”, el espectáculo “Descubre lo que te hace brillar” de Los Ratoncitos Dulces Sueños y la participación especial de Mi Duende Mágico, presentando por primera vez nuevos personajes de su colección 2025.

Revisa también: Conoce todas las actividades que trae la tercera edición de Festikids mes del niño 2025

Como es tradición, el festival también contará con números circenses a cargo de Casa Payaso, marionetas gigantes, bandas musicales y carritos de golosinas. Además, quienes asistan tendrán la oportunidad de conocer y fotografiarse con los personajes en tamaño real de Los Ratoncitos Dulces Sueños, para compartir de forma exclusiva con ellos previo a su gran show en el escenario principal.

Las entradas para Festikids Mes del Niño 2025 están disponibles por Ticketmaster y su precio varía entre los $10.000 y los $43.000 pesos (más cargo por servicio)*, dependiendo de la ubicación.

Para más información, visita la cuenta oficial de Festikids en Instagram, @festikidscl .

*El valor de la entrada permite el acceso a todas las actividades y shows musicales.

FESTIKIDS MES DEL NIÑO 2025

DOMINGO 31 DE AGOSTO, GRAN ARENA MONTICELLO

DE 14 A 18 HRS.