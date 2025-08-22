Conoce todas las actividades que trae la tercera edición de Festikids mes del niño 2025 / Festiki

¡Empieza la cuenta regresiva para el panorama más esperado por los niños y niñas en su mes! Festikids Mes del Niño 2025 vuelve este domingo 31 de agosto a Gran Arena Monticello de 14 a 18 hrs. para hacer cantar y bailar a todos los miembros de la familia.

Tras dos exitosas versiones con lleno total, en esta oportunidad los grandes protagonistas serán Mi Perro Chocolo con su exitoso show “Somos Piratas”, el espectáculo “Descubre lo que te hace brillar” de Los Ratoncitos Dulces Sueños y la participación especial de Mi Duende Mágico, presentando por primera vez nuevos personajes de su colección 2025.

Como es tradición, el festival también contará con números circenses a cargo de Casa Payaso, marionetas gigantes, bandas musicales y carritos de golosinas. Además, quienes asistan tendrán la oportunidad de conocer y fotografiarse con los personajes en tamaño real de Los Ratoncitos Dulces Sueños, para compartir de forma exclusiva con ellos previo a su gran show en el escenario principal.

Las entradas para Festikids Mes del Niño 2025 están disponibles por Ticketmaster y su precio varía entre los $10.000 y los $43.000 pesos (más cargo por servicio)*, dependiendo de la ubicación.

Para más información, visita la cuenta oficial de Festikids en Instagram, @festikidscl.

*El valor de la entrada permite el acceso a todas las actividades y shows musicales.

FESTIKIDS MES DEL NIÑO 2025

DOMINGO 31 DE AGOSTO, GRAN ARENA MONTICELLO

DE 14 A 18 HRS.

Entradas por sistema Ticketmaster

El exitoso espectáculo de Mi Perro Chocolo

Este querido personaje infantil ha construido su éxito creando canciones, videos y cuentos que fomentan en los niños y niñas su capacidad de descubrir, experimentar con su entorno y conectarse profundamente con la música. Creado por la chilena Elizabeth Carmona, Mi Perro Chocolo ha roto récords en Youtube y agota todas las entradas cada vez que realiza uno de sus espectáculos a lo largo de Chile. En Festikids Mes del Niño 2025, presentará el exitoso show “Somos Piratas”, con nuevos vestuarios, nuevos corpóreos y un gran barco pirata inflable de 4 metros.

Ratoncitos Dulces Sueños presentan “Descubre lo que te hace brillar”

La famosa licencia Ratoncitos Dulces Sueños entrega un spinoff de sus más de 60 personajes en el mundo de la música, generando un espectáculo con entretenidas canciones como protagonistas, interpretadas por corpóreos gigantes y pantalla de animación. El recorrido musical lidera temáticas importantes para los niños, en relación al cuidado del medio ambiente, los desafíos científicos, el deporte, la comida y vida sana, la higiene dental, los valores como la valentía y el desafío de cumplir los sueños, entre otros.

Toda la alegría de Mi Duende Mágico

Un ratón aventurero llamado RICO voló a la Tierra pero su cohete cayó directo en el Polo Norte, donde cumplió el sueño de conocer a los Duendes Mágicos. En Festikids Mes del Niño 2025 te encontrarás con Rico y sus amigos y tendrás la oportunidad de sacarte fotografías y vivir inolvidables momentos con él y sus amigos. Además, podrás conocer a los nuevos personajes de su colección 2025.