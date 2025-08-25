;

VIDEO. Deportes Temuco reparte puntos con San Luis y no consigue despegar en la Primera B

Los dos equipos siguen lejos de la zona de playoffs de ascenso.

Javier Catalán

Foto: @sanluisdequillota

Foto: @sanluisdequillota

Durante la jornada de este lunes, San Luis y Deportes Temuco cerraron con un empate la fecha 22 de la Primera B.

En el Estadio Lucio Fariña de Quillota, los visitantes fueron los encargados de abrir la cuenta gracias a un cabezazo de Camilo Núñez (16′), que aprovechó un tiro de esquina de Damián González para poner el 0-1.

El tanto del empate fue obra de Nicolás Molina (78′), quien también remató de cabeza para establecer el 1-1 definitivo en la Región de Valparaíso.

Revisa también:

ADN

Con esta igualdad, Deportes Temuco sigue alejado de la zona de playoffs con 26 puntos, mientras que San Luis alcanzó las 28 unidades.

En la siguiente fecha, el “Pije” deberá visitar a Curicó Unido, mientras que los “Canarios” viajarán a Calama para enfrentar a Cobreloa.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad