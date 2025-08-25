Durante la jornada de este lunes, San Luis y Deportes Temuco cerraron con un empate la fecha 22 de la Primera B.

En el Estadio Lucio Fariña de Quillota, los visitantes fueron los encargados de abrir la cuenta gracias a un cabezazo de Camilo Núñez (16′), que aprovechó un tiro de esquina de Damián González para poner el 0-1.

El tanto del empate fue obra de Nicolás Molina (78′), quien también remató de cabeza para establecer el 1-1 definitivo en la Región de Valparaíso.

Con esta igualdad, Deportes Temuco sigue alejado de la zona de playoffs con 26 puntos, mientras que San Luis alcanzó las 28 unidades.

En la siguiente fecha, el “Pije” deberá visitar a Curicó Unido, mientras que los “Canarios” viajarán a Calama para enfrentar a Cobreloa.