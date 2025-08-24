FOTO. “Volvió la foto”: la íntima celebración de la UC en su nuevo Claro Arena
La tradición del plantel cruzado regreso con su vuelta a casa en Las Condes.
En Universidad Católica todo es fiesta. Los ‘cruzados’ volvieron a su casa el pasado sábado en medio de la inauguración del Claro Arena, y se quedaron con los tres puntos ante una Unión Española que cada vez se compromete más con el descenso.
El cuadro de Daniel Garnero se impuso con goles de Fernando Zampedri y Eduard Bello para sumar tres nuevas unidades que los ilusionan con jugar Copa Sudamericana, o Copa Libertadores, el 2026.
Pero más allá del triunfo, la ilusión de los ‘cruzados’ de volver a casa se masificó por cada rincón del Claro Arena, y tras el encuentro aquello quedó plasmado en las redes sociales.
A través de su cuenta de Instagram, la UC retomó una tradición que había dejado tras abandonar el antiguo San Carlos de Apoquindo: “La Foto”.