FOTO. “Volvió la foto”: la íntima celebración de la UC en su nuevo Claro Arena

La tradición del plantel cruzado regreso con su vuelta a casa en Las Condes.

Gonzalo Miranda

El Claro Arena fue una verdadera fiesta el sábado por la noche

El Claro Arena fue una verdadera fiesta el sábado por la noche

En Universidad Católica todo es fiesta. Los ‘cruzados’ volvieron a su casa el pasado sábado en medio de la inauguración del Claro Arena, y se quedaron con los tres puntos ante una Unión Española que cada vez se compromete más con el descenso.

El cuadro de Daniel Garnero se impuso con goles de Fernando Zampedri y Eduard Bello para sumar tres nuevas unidades que los ilusionan con jugar Copa Sudamericana, o Copa Libertadores, el 2026.

Pero más allá del triunfo, la ilusión de los ‘cruzados’ de volver a casa se masificó por cada rincón del Claro Arena, y tras el encuentro aquello quedó plasmado en las redes sociales.

A través de su cuenta de Instagram, la UC retomó una tradición que había dejado tras abandonar el antiguo San Carlos de Apoquindo: “La Foto”.

