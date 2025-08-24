Los rostros de los hinchas de la UC, el pasado sábado por la noche, solo eran de felicidad. Universidad Católica regresó a su casa, en el remodelado San Carlos de Apoquindo, hoy Claro Arena.

Uno de esos rostros era el de Tomás Vodanovic. El alcalde de Maipú, reconocido hincha de ‘la franja’, no ocultó su emoción al regresar a casa.

"Imagínate una alegría enorme, volver a nuestro estadio más con este triunfo. Golazo de Zampedri y nada disfruté como cabro chico”, partió diciendo en conversación con ADN Deportes.

Agregó que “nos hicieron venir de corbata, bien elegante, pero valía la pena. Es un día histórico para la institución, estamos muy contentos de volver a este estadio. Echamos un poquito de menos el antiguo porque solo recuerdo de mi infancia, pero ver esta nueva estructura de verdad emocionante, un estadio de otro país, así que nada muy contento por el día de hoy y lo que viene para Católica”, complementó.

Sobre el nuevo recinto, sostuvo que “es impactante. Yo había venido dos veces a ver la obra, pero de verdad hoy día verlo con gente. La iluminación es trasladarse a otro país. Es un estadio de primer estándar y uno se siente en Europa, de verdad una experiencia, un espectáculo”.

“Yo le recomiendo no solo todos los hinchas de católica, todos quienes pueden venir en algún minuto a conocer el estadio es realmente un lujo. Hay que aplaudir a Juan Tagle, la dirigencia, a todo el equipo de cruzados, lo que hicieron de verdad es más que destacable”, agregó Vodanovic.