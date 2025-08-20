;

Encuentran vehículo calcinado de ingeniero asesinado en Curacaví

Un peatón alertó a Carabineros sobre un auto incendiado.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

08:48

Un automóvil completamente incendiado fue hallado en la cuesta Lo Prado, en la comuna de Curacaví, en el límite con Pudahuel, región Metropolitana.

Según los primeros antecedentes, el vehículo corresponde al robado a Michael Peñaloza Chávez, ingeniero de 44 años, asesinado el martes 19 de agosto en su parcela del sector Los Hornitos.

ADN

ADN

La víctima murió tras ser atropellada con su propio auto por un grupo de delincuentes que ingresó a su domicilio para robar. Horas más tarde, durante la madrugada de este miércoles, los sospechosos habrían abandonado el vehículo en el sector antes de prenderle fuego.

El hallazgo se produjo gracias a un peatón que advirtió el siniestro y alertó a Carabineros. Personal policial acudió al lugar y verificó que el móvil estaba completamente calcinado.

La Fiscalía Metropolitana Occidente encargó la investigación a la Brigada de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones, quien junto al Laboratorio de Criminalística confirmaron que el automóvil efectivamente corresponde al de la víctima fatal.

