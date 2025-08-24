;

VIDEO. Para atesorar: así relató Alberto Jesús López, el histórico primer gol oficial del Claro Arena

Nuestro querido ‘Trovador’ hizo historia al relatar el primer tanto de los ‘cruzados’ en su remodelada casa.

Gonzalo Miranda

Fernando Zampedri marcó el primer gol oficial del Claro Arena

Fernando Zampedri marcó el primer gol oficial del Claro Arena

Universidad Católica es una completa fiesta. Los ‘cruzados’ vencieron por 2-0 a la Unión Española en lo que fue la reinauguración de su estadio, que ahora pasó a llamarse Claro Arena.

Como era de esperar, y porque el destino lo quiso así, Fernando Zampedri marcó el primer gol oficial en Las Condes, el que fue relatado espectacularmente por nuestro ‘Trovador del Gol’, Alberto Jesús López.

El primer gol del Claro Arena

