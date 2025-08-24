Universidad Católica es una completa fiesta. Los ‘cruzados’ vencieron por 2-0 a la Unión Española en lo que fue la reinauguración de su estadio, que ahora pasó a llamarse Claro Arena.

Como era de esperar, y porque el destino lo quiso así, Fernando Zampedri marcó el primer gol oficial en Las Condes, el que fue relatado espectacularmente por nuestro ‘Trovador del Gol’, Alberto Jesús López.