Ya no hay vuelta atrás, y la teleserie parece estar, ahora sí, viviendo sus últimos capítulos. En una pesadilla se ha transformado el segundo paso de Alexis Sánchez por Udinese, todo producto de su mala relación con el alemán Kosta Runjaić.

Pasa que el DT germano cortó, la temporada pasada, al delantero chileno y no lo volvió a considerar más, pese a que el delantero chileno había superado sus problemas físicos.

Por otra parte, la insistencia del ‘Maravilla’ por permanecer en el fútbol europeo le hicieron quedarse en las últimas semanas, pese a que contaba con ofertas de la MLS de Estados Unidos, del fútbol brasileño, argentino e incluso chileno para volver a continente.

Pero la obsesión de Sánchez por permanecer en el Viejo Continente, le terminó pasando la cuenta. Esto porque el sitio Mondo Udinese, aseguró que, la relación entre el ariete chileno y el conjunto de Friuli está totalmente quebrada.

Prueba de ello es que el formado en Cobreloa no apareció el pasado viernes en el evento del Udinese, donde presentó a su plantel para la temporada 2025-26. Sin embargo, la dirigencia italiana no lo dejará partir gratis.

Esto porque el citado medio asegura que, quien quiera llevarse los servicios del ‘Tocopillano’, deberá pagar lo que queda de contrato del delantero.