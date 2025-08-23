;

VIDEO. “Relación imposible de reparar”: prensa italiana asegura que, definitivamente, Alexis Sánchez se va del Udinese

Pese a que ambas partes habían acercado sus posiciones, al parecer el delantero chileno dejará Friuli.

Gonzalo Miranda

Getty Images

Getty Images

Ya no hay vuelta atrás, y la teleserie parece estar, ahora sí, viviendo sus últimos capítulos. En una pesadilla se ha transformado el segundo paso de Alexis Sánchez por Udinese, todo producto de su mala relación con el alemán Kosta Runjaić.

Pasa que el DT germano cortó, la temporada pasada, al delantero chileno y no lo volvió a considerar más, pese a que el delantero chileno había superado sus problemas físicos.

Por otra parte, la insistencia del ‘Maravilla’ por permanecer en el fútbol europeo le hicieron quedarse en las últimas semanas, pese a que contaba con ofertas de la MLS de Estados Unidos, del fútbol brasileño, argentino e incluso chileno para volver a continente.

Pero la obsesión de Sánchez por permanecer en el Viejo Continente, le terminó pasando la cuenta. Esto porque el sitio Mondo Udinese, aseguró que, la relación entre el ariete chileno y el conjunto de Friuli está totalmente quebrada.

Prueba de ello es que el formado en Cobreloa no apareció el pasado viernes en el evento del Udinese, donde presentó a su plantel para la temporada 2025-26. Sin embargo, la dirigencia italiana no lo dejará partir gratis.

Esto porque el citado medio asegura que, quien quiera llevarse los servicios del ‘Tocopillano’, deberá pagar lo que queda de contrato del delantero.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad