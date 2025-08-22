;

SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras nuevo temblor registrado en la Antártica

Un nuevo sismo se registró en la zona austral del país.

Juan Castillo

SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras nuevo temblor registrado en la Antártica

En horas de la madrugada de este viernes, un nuevo temblor se registró en la zona Antártica chilena.

Según dio a conocer Senapred, el sismo tuvo una magnitud 5,0, y se percibió a las 01:18 a.m., solo horas después del movimiento telúrico 7,6 que provocó alarma de tsunami en la región de Magallanes.

En detalle, el sismo tuvo su epicentro a 281 kilómetros al noroeste de la Base Presidente Eduardo Frei Montalva.

Pese a esto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.

