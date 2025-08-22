Presidente Boric celebra nacionalidad por gracia de Gioconda Belli, víctima de la dictadura de Ortega en Nicaragua

El Presidente Gabriel Boric celebró este viernes que el Congreso ratificara su ofrecimiento a la escritora nicaragüense Gioconda Belli de otorgarle la nacionalidad chilena por gracia.

A través de su cuenta en X, el mandatario del país compartió un tweet de la poetisa y novelista, víctima de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, quien había agradecido la otorgación de su nueva ciudadanía.

“Muy honrada me sentí esta mañana cuando leí que finiquitó el proceso para darme la ciudadanía chilena. Agradezco a Chile por acogerme, a mis amigos, al Congreso y Senado, a Antonia Urrejola (exministra de Relaciones Exteriores) y al Presidente Boric especialmente”, expresó Gioconda Belli.

Mientras que, la máxima autoridad chilena señaló: “¡O el asilo contra la opresión! Un honor abrirte las puertas de nuestra ciudadanía chilena querida y respetada Gioconda. Contra las dictaduras de cualquier signo, firmeza y solidaridad con los perseguidos”.

O el asilo contra la opresión!



Un honor abrirte las puertas de nuestra ciudadanía chilena querida y respetada Gioconda. Contra las dictaduras de cualquier signo, firmeza y solidaridad con los perseguidos. https://t.co/fVjx1eF0Q4 — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 22, 2025

Una de las tantas personas perseguidas por la dictadura de Daniel Ortega

Tras hacerse conocida como escritora en 1972, Gioconda Belli entró a militar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, desde donde participó en la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza. Después de este hito, estuvo ligada al sandinismo hasta el año 1993.

Sin embargo, todo cambió con la instauración del régimen dictatorial de la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su oposición no solo provocó su exilio, sino que también que le quitaran su nacionalidad nicaragüense, además de que le confiscaron sus propiedades y la pensión de jubilación.

En el año 2024 el gobierno de España también solidarizó con su situación, otorgándole por carta de naturaleza la nacionalidad española.