Presidente Boric ante críticas por llegada de Grau a Hacienda: “No estoy para dejar contento a la derecha”

El Presidente Gabriel Boric salió al paso de las críticas surgidas tras el nombramiento de Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda, en el marco del reciente cambio de gabinete que incluyó la salida de Esteban Valenzuela de Agricultura y la renuncia de Mario Marcel.

Durante la ceremonia de conmemoración de los 100 años del Banco Central, el Mandatario valoró la trayectoria del exministro de Economía y subrayó su capacidad de diálogo y gestión.

01 de Junio 2024

“No estoy para dejar contento a la derecha, estoy acá para hacer bien la pega, y Nicolás Grau ha demostrado, en su paso por Economía, una tremenda capacidad de diálogo. Ha sacado adelante proyectos que muchos nos dijeron que iban a ser imposibles”, señaló.

El jefe de Estado destacó iniciativas lideradas por Grau, como la ley de permisos sectoriales, el plan de fortalecimiento del Biobío y la ley de fraccionamiento pesquero. “No me extraña que algunos parlamentarios critiquen, porque durante los últimos tres años muchos criticaron al ministro Marcel. Eso no afecta mis decisiones”, añadió.

En esa línea, enfatizó que el secretario de Estado seguirá una línea de responsabilidad fiscal con énfasis en reactivación y empleo, y que el apoyo político necesario para tramitar el presupuesto será entregado por la coalición.

Con este cambio de gabinete, también asumieron María Ignacia Fernández en Agricultura y Álvaro García en Economía, buscando garantizar continuidad en la ejecución de políticas económicas y sectoriales en el cierre del período gubernamental.