¡Panorama gamer! Estos son los juegos gratis para el fin de semana del 22 al 24 de agosto (y más)

Terminando la semana, te contamos cuáles son los títulos que podrás disfrutar de manera totalmente gratuita en tu plataforma preferida.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Westend61

Llegó un nuevo fin de semana y aquí te contamos cuáles son los juegos a los que podrás tener acceso en tu plataforma de manera totalmente gratis para disfrutar de un atractivo panorama gamer.

Como es costumbre, te mostramos una gran variedad de opciones. No importa la consola que tengas ni los títulos o géneros que prefieras, hay diversas formas de aprovechar los próximos días.

De igual manera, destacamos que algunos videojuegos están sujetos a condiciones y restricciones según el distribuidor.

Son especificaciones como el tiempo que estará gratis para descargar, si podrás quedártelo para siempre, si es bajo algún servicio de pago previo o incluso si se trata más bien de una prueba free. Pero, de igual manera, son opciones a descargar sin un costo extra y pasar un buen rato.

PlayStation Plus

  • My Hero One’s Justice 2
  • Lies of P
  • Day Z

*Todos disponibles hasta el 1 de septiembre.

Xbox (Free play days con core o Game Pass)

  • Pac-Man Mega Tunnel Battle: Chomp Champs
  • Pac-Man World Re-Pac
  • Pac-Man Museum+

*Todos disponibles hasta el 24 de agosto.

Nintendo Switch

  • Kirby’s Star Stacker
  • The Sword of Hope
  • Survival Kids
  • Chibi-Robo!

*Disponibles para miembros de Nintendo Switch Online.

PC

Steam:

  • Dying Light - Disponible hasta el 25 de agosto.
  • Cartoon Survivor - Disponible de forma permanente.
  • The Adventures of Candle Boy - Disponible de forma permanente.

Epic Games:

  • Strange Horticulture - Disponible hasta el 28 de agosto.
  • Kamaeru - Hasta el 28 de agosto.

