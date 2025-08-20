;

VIDEO. Conoce “Halloween: The Game”, el nuevo juego de terror que revive la leyenda de Michael Myers

Ponte en el papel del temible asesino o intenta sobrevivir como ciudadano.

José Campillay

Conoce “Halloween: The Game”, el nuevo juego de terror que revive la leyenda de Michael Myers

La franquicia de terror Halloween dará un giro aterrador en el mundo de los videojuegos con el anuncio oficial de Halloween: The Game, una experiencia asimétrica de sigilo que promete sumergir a los jugadores en el terror clásico de Haddonfield.

La noticia fue revelada durante la presentación Future Games Show en Gamescom 2025, donde se estrenó el primer tráiler del juego. Esto va de la mano con el regreso de la saga que ya había sido anunciado con series y películas.

Se trata de un título de horror asimétrico, con modos de un solo jugador y multijugador online, ofreciendo una experiencia completa.

En él, los jugadores podrán asumir el papel de Michael Myers acechando en la oscuridad, o ponerse en el rol de de civiles que buscan alertar a los habitantes de Haddonfield y contactar a la policía antes de que caigan víctimas.

Revisa también:

ADN

El proyecto está siendo desarrollado por IllFonic, en colaboración con Gun Interactive, mientras que Compass International Pictures y Further Front aportan como socios de producción.

Un punto a destacar es que el videojuego cuenta con el respaldo de John Carpenter, creador de la franquicia. Se desempeñará como productor ejecutivo, lo que potencia el vínculo con el filme original de 1978.

Los desarrolladores apuntan a recrear fielmente la atmósfera del clásico filme: desde los diseños de los mapas en Haddonfield, hasta la música y ambientación escalofriante.

Las mecánicas de juego giran en torno al sigilo, el suspenso y el terror psicológico, ya sea evadiendo o encarnando al icónico asesino.

Si bien aún no hay fecha exacta de lanzamiento, se espera que Halloween: The Game llegue en algún momento de 2026 para PlayStation 5, PC y Xbox Series X|S.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad