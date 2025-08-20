Conoce “Halloween: The Game”, el nuevo juego de terror que revive la leyenda de Michael Myers

La franquicia de terror Halloween dará un giro aterrador en el mundo de los videojuegos con el anuncio oficial de Halloween: The Game, una experiencia asimétrica de sigilo que promete sumergir a los jugadores en el terror clásico de Haddonfield.

La noticia fue revelada durante la presentación Future Games Show en Gamescom 2025, donde se estrenó el primer tráiler del juego. Esto va de la mano con el regreso de la saga que ya había sido anunciado con series y películas.

Se trata de un título de horror asimétrico, con modos de un solo jugador y multijugador online, ofreciendo una experiencia completa.

En él, los jugadores podrán asumir el papel de Michael Myers acechando en la oscuridad, o ponerse en el rol de de civiles que buscan alertar a los habitantes de Haddonfield y contactar a la policía antes de que caigan víctimas.

El proyecto está siendo desarrollado por IllFonic, en colaboración con Gun Interactive, mientras que Compass International Pictures y Further Front aportan como socios de producción.

Un punto a destacar es que el videojuego cuenta con el respaldo de John Carpenter, creador de la franquicia. Se desempeñará como productor ejecutivo, lo que potencia el vínculo con el filme original de 1978.

Los desarrolladores apuntan a recrear fielmente la atmósfera del clásico filme: desde los diseños de los mapas en Haddonfield, hasta la música y ambientación escalofriante.

Las mecánicas de juego giran en torno al sigilo, el suspenso y el terror psicológico, ya sea evadiendo o encarnando al icónico asesino.

Si bien aún no hay fecha exacta de lanzamiento, se espera que Halloween: The Game llegue en algún momento de 2026 para PlayStation 5, PC y Xbox Series X|S.