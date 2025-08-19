“Deberían regalarlas”: hinchas critican precios de las entradas para ver a Chile ante Uruguay por las Eliminatorias / Daniel Escobar/AgenciaUno

La Selección Chilena cerrará su participación en las Eliminatorias 2026 ya sin chances de clasificación, pero lo que más ha dado que hablar en las últimas horas no es lo futbolístico, sino los precios de las entradas.

La ANFP publicó los precios de las entradas para el duelo frente a Uruguay en el Estadio Nacional, programado para el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas, que van desde $16.500 en galerías hasta más de $82.500 en marquesina, incluyendo cargo por servicio.

Aunque existen descuentos de preventa y beneficios bancarios que rebajan algunos sectores a $11.000 o $19.800, los hinchas consideran que las cifras siguen siendo excesivas para un equipo que no juega nada.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. “Las entradas más caras de Conmebol y estamos eliminados xd”, escribió un usuario.

Otro criticó: “Bajen las weas si ya quedamos eliminados”, mientras que un tercero comentó con ironía: “Deberían regalarlas, ya estamos eliminados, mínimo para que tengamos un buen público”.

Tras la derrota con Bolivia y la salida de Ricardo Gareca, Nicolás Córdova asumió como interino para los últimos partidos, incluido el duelo frente a Brasil en el Maracaná antes de cerrar ante los charrúas en Santiago.