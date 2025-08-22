;

Oficial: ANFP posterga el partido de la U ante Everton

El ente rector acogió la solicitud del mandamás azul, Michael Clark, tras lo ocurrido en Avellaneda por Copa Sudamericana.

Carlos Madariaga

Durante este viernes, el presidente de la U de Chile, Michael Clark, explicitó el interés de suspender el partido del domingo ante Everton producto de todo lo ocurrido en Argentina con los hinchas en el cancelado encuentro ante Independiente.

“Agradecemos profundamente a ambas instituciones el apoyo y comprensión que hemos recibido por parte de ellos, así como a otros clubes del fútbol chileno y clubes de diversos lugares de todo el mundo que han solidarizado con nosotros”, añadió en un mensaje publicado por el club.

ADN

Según información de ADN Deportes, en Everton no se opondrían a esta determinación.

Así las cosas, la ANFP oficializó durante esta tarde la postergación del compromiso entre azules y ruleteros.

Con esto, la U de Chile volverá a la acción el domingo 31 de agosto, cuando visiten a Colo Colo en el Monumental por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025.

