Emilia Dides, exMiss Universo Chile, compartió un inesperado descargo en TikTok a días de anunciar su embarazo junto al exjugador de la NFL, Sammis Reyes.

En su mensaje, la influencer relató cómo fue desvinculada de una marca que adoraba apenas dos días después de revelar que esperaba un hijo.

“Se mueren lo que me pasó… me sacaron de un viaje y de la marca, justo dos días después de contar mi embarazo”, señaló Dides, quien aclaró que la situación no se debió a incumplimientos graves de su parte, sino a un retraso mínimo en la entrega de contenido previamente acordado con la empresa.

La modelo aprovechó su mensaje para criticar la visión que algunas marcas y personas tienen sobre la maternidad, afirmando que estar embarazada “no es una restricción de nada y tampoco una prohibición de nada”.

Dides aseguró que, pese a la decepción, se mantiene optimista y espera que más marcas valoren la fuerza y el empoderamiento de las mujeres que trabajan mientras esperan un hijo. “Le cierro las puertas a esas malas energías y las abro a las marcas que ven mucho más allá”, afirmó la futura madre.

La revelación del embarazo de Emilia Dides y Sammis Reyes, acompañada de una emotiva publicación en Instagram donde el exjugador besa el vientre de la modelo, generó una ola de felicitaciones de figuras del espectáculo nacional e internacional.