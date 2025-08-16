;

VIDEO. Emilia Dides revela drama tras anunciar su embarazo: “Me sacaron de la marca que amaba”

En una publicación en TikTok, la exMiss Universo Chile contó que fue retirada de un viaje a días de anunciar que será madre por primera vez.

Emilia Dides, exMiss Universo Chile, compartió un inesperado descargo en TikTok a días de anunciar su embarazo junto al exjugador de la NFL, Sammis Reyes.

En su mensaje, la influencer relató cómo fue desvinculada de una marca que adoraba apenas dos días después de revelar que esperaba un hijo.

“Se mueren lo que me pasó… me sacaron de un viaje y de la marca, justo dos días después de contar mi embarazo”, señaló Dides, quien aclaró que la situación no se debió a incumplimientos graves de su parte, sino a un retraso mínimo en la entrega de contenido previamente acordado con la empresa.

La modelo aprovechó su mensaje para criticar la visión que algunas marcas y personas tienen sobre la maternidad, afirmando que estar embarazada “no es una restricción de nada y tampoco una prohibición de nada”.

Dides aseguró que, pese a la decepción, se mantiene optimista y espera que más marcas valoren la fuerza y el empoderamiento de las mujeres que trabajan mientras esperan un hijo. “Le cierro las puertas a esas malas energías y las abro a las marcas que ven mucho más allá”, afirmó la futura madre.

La revelación del embarazo de Emilia Dides y Sammis Reyes, acompañada de una emotiva publicación en Instagram donde el exjugador besa el vientre de la modelo, generó una ola de felicitaciones de figuras del espectáculo nacional e internacional.

@emidides

Opiniones? 😔 Cabe destacar que ningún contenido venía con fecha de publicación, por ende era de comunicación mutua cuando se subían. El viaje me tenía muy emocionada y yo era el rostro de Chile de esa marca. No quiero creer que fue por el embarazo, pero es difícil pensar otra cosa. Siento que me abandonaron como si fuera nada. Triste pero es la realidad, nada me tirará para abajo, ahora tengo algo muy lindo pasando que no se oscurecerá con nada ni nadie. Le abro las puertas a la gente que me quiere de corazón ❤️‍🩹✨

♬ original sound - EMI D

