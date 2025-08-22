“Confío en que Conmebol esté a la altura”: abogado de Azul Azul aboga por sanciones a Independiente tras lo ocurrido en Avellaneda / ALEJANDRO PAGNI

El abogado de Azul Azul, José Ramón Correa, conversó con ADN Deportes en Argentina en la jornada donde quedaron liberados todos los hinchas de la U de Chile detenidos luego de los incidentes en Avellaneda.

Al respecto, el personero enfatizó que, bajo su criterio, hubo vulneración a los derechos humanos de los fanáticos azules.

“No tengo la menor duda de eso. Lo que vivieron no se lo doy a nadie. Había familias que no sabían si sus hijos, maridos o señoras cómo estaban. Muchos llegaron detenidos sin ropa, sin sus celulares. No había forma de comunicarse. Las imágenes ni siquiera reflejan todo lo que han vivido. Esto fue macabro, no puede volver a ocurrir nunca más”, explicó, sin descartar mayores acciones legales al respecto.

“Me quedé porque el tema que venía era eminentemente legal. Me han contactado expertos en derechos humanos de Argentina, estamos levantando la información. Tenemos que evaluarlo. Hubo agentes del estado que no cuidaron a los hinchas de nuestro club, esto sería impensable que ocurrieran en Chile”, dijo, cuestionando a la directiva de Independiente.

“Acá no han manifestado nada, su silencio no es ni interpretable. No han hecho nada”, señaló José Ramón Correa, proyectando lo que puede ocurrir a futuro en Conmebol, basándose en lo ocurrido con Colo Colo y las sanciones que recibieron los albos en Copa Libertadores tras la cancelación de su encuentro ante Fortaleza.

“No he estado en los antecedentes, sería irresponsable. He tenido bastantes diferencias con Colo Colo, pero comparar esto no es asimilable. Esto ocurrió dentro del estadio, lo de Colo Colo fue afuera. Lo de Independiente es de una gravedad tremenda, estuvimos a punto de tener muertos. Confío en que la institución de Conmebol esté a la altura”, concluyó el abogado de la U de Chile.