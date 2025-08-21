Llegó al estadio a apoyar a su pololo Pablo Galdames. Cata Vallejos asistió al duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la copa Sudamericana.

La influencer presenció en vivo la noche de terror que se vivió en el coliseo, donde se vivió una batalla campal entre los hinchas azules y los trasandinos.

Y, desde una de las tribunas, intentó relatar parte de lo que pasaba, grabando algunos registros que dieron cuenta del horror que se vivió luego de que se suspendiera el match.

“Que les costaba portarse bien”, decía la joven mientras mostraba a parte de los hinchas azules haciendo desmanes en el lugar.

Sin embargo, su discurso cambió a medida que los hechos se ponían cada vez más violentos. “Mucha gente que es de la barra de la U, que vino con sus hijos, me imagino que ya salieron y ellos no son los que están haciendo este desmadre”, señaló.

Y luego, cuando ya se suspendió todo tras la agresiva situación, posteó un mensaje más desolador. “Qué triste todo… no deberían pasar estas situaciones”, cerró.