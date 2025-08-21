;

VIDEO. Vivió en vivo el horror: Cata Vallejos estuvo en el estadio en medio de los graves incidentes en el partido de la U e Independiente

La influencer estaba en la cancha apoyando al equipo de su pareja, Pablo Galdames. Un instante donde experimentó toda la violencia.

Gonzalo Miranda

Foto referencial hinchas de Independiente

Foto referencial hinchas de Independiente

Llegó al estadio a apoyar a su pololo Pablo Galdames. Cata Vallejos asistió al duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la copa Sudamericana.

La influencer presenció en vivo la noche de terror que se vivió en el coliseo, donde se vivió una batalla campal entre los hinchas azules y los trasandinos.

Y, desde una de las tribunas, intentó relatar parte de lo que pasaba, grabando algunos registros que dieron cuenta del horror que se vivió luego de que se suspendiera el match.

Que les costaba portarse bien”, decía la joven mientras mostraba a parte de los hinchas azules haciendo desmanes en el lugar.

Sin embargo, su discurso cambió a medida que los hechos se ponían cada vez más violentos. “Mucha gente que es de la barra de la U, que vino con sus hijos, me imagino que ya salieron y ellos no son los que están haciendo este desmadre”, señaló.

Y luego, cuando ya se suspendió todo tras la agresiva situación, posteó un mensaje más desolador. “Qué triste todo… no deberían pasar estas situaciones”, cerró.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad