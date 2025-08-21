;

FOTOS. Operativo en Barrio Meiggs: PDI decomisa 6 toneladas de ropa falsificada y deja cinco detenidos

Fiscalizaciones conjuntas en la comuna detectaron infracciones laborales y tributarias, además del hallazgo de bodegas ilegales en pleno centro.

Un nuevo operativo contra el comercio ilegal se desarrolló en el Barrio Meiggs, donde la PDI detuvo a cinco personas y decomisó cerca de 6 toneladas de ropa falsificada en una galería de Alameda con Maipú.

La acción, enmarcada en el plan de recuperación de espacios públicos, incluyó la inspección de cinco locales y tres containers, además de fiscalizaciones tributarias, laborales y comerciales.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró el procedimiento y recalcó que “son golpes que estamos dando, en una planificación que busca recuperar definitivamente los espacios públicos, pero todavía estamos lejos de lograr el objetivo”.

Asimismo, anunció que se seguirá actuando contra “las bodegas clandestinas” y que se transformarán más cuadras en zonas peatonales para impedir la reinstalación de los toldos azules.

En tanto, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, advirtió que tras estas prácticas ilegales “hay mafias y organizaciones criminales que estimulan estas economías ilícitas, que evaden grandes volúmenes de dinero a través de la evasión de impuestos y que finalmente son las que alimentan estas expresiones criminales”.

