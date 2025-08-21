Si vives en estas comunas de Santiago, mañana podrías despertar con nieve: pronóstico del tiempo actualizado en la RM

Así lucía la comuna de La Florida el 15 de julio del 2017. El nuevo evento tendría características similares. / Sebastian Beltran Gaete

Seguramente, más de alguna persona recordará que, a mediados de julio de 2017, Santiago fue escenario de una inusual nevada que comenzó en plena madrugada.

Algo similar se podría vivir esta semana, debido a un nuevo sistema frontal de gran magnitud en el centro-sur de Chile.

“Esto es muy intenso”, dijo el meteorólogo Iván Torres en 24 Horas. “Una situación que no se ha dado desde el 2017″, subrayó.

El evento meteorológico podría superar los 55 milímetros de lluvia.

En tanto, el pronóstico del tiempo entregado por el profesional señaló las comunas del Gran Santiago con más chances de recibir precipitaciones sólidas.

Todo podría comenzar en la noche de este jueves 21 y continuar durante la madrugada del viernes 22.

De este modo, algunas personas podrían despertar con el manto blanco frente a sus ojos.

Nieve en Santiago: estas son las comunas donde podrían caer precipitaciones sólidas

Las lista entregada por Torres incluyó a:

Colina

Las Condes

Lo Barnechea

La Reina

Providencia (probablemente)

Peñalolén

San José de Maipo

Paine

Pirque

Complementariamente, no se descarta aguanieve para otros sectores como Quinta Normal y Maipú.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que en la precordillera de la región Metropolitana caerían entre 20 y 30 centímetros de nieve.

En la cordillera los montos se calculan entre 60 y 80 centímetros.

También se puede esperar la llegada de la nieve en puntos específicos de las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule, Valparaíso y Coquimbo. Existe probabilidad de ventisca y riegos de desplazamientos.