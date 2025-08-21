;

Si vives en estas comunas de Santiago, mañana podrías despertar con nieve: pronóstico del tiempo actualizado en la RM

Distintas zonas de la capital podrían recibir precipitaciones sólidas. Revisa aquí todos los detalles.

Javier Méndez

Así lucía la comuna de La Florida el 15 de julio del 2017. El nuevo evento tendría características similares.

Así lucía la comuna de La Florida el 15 de julio del 2017. El nuevo evento tendría características similares. / Sebastian Beltran Gaete

Seguramente, más de alguna persona recordará que, a mediados de julio de 2017, Santiago fue escenario de una inusual nevada que comenzó en plena madrugada.

Algo similar se podría vivir esta semana, debido a un nuevo sistema frontal de gran magnitud en el centro-sur de Chile.

“Esto es muy intenso”, dijo el meteorólogo Iván Torres en 24 Horas. “Una situación que no se ha dado desde el 2017″, subrayó.

Revisa también:

ADN

El evento meteorológico podría superar los 55 milímetros de lluvia.

En tanto, el pronóstico del tiempo entregado por el profesional señaló las comunas del Gran Santiago con más chances de recibir precipitaciones sólidas.

Todo podría comenzar en la noche de este jueves 21 y continuar durante la madrugada del viernes 22.

De este modo, algunas personas podrían despertar con el manto blanco frente a sus ojos.

Nieve en Santiago: estas son las comunas donde podrían caer precipitaciones sólidas

Las lista entregada por Torres incluyó a:

  • Colina
  • Las Condes
  • Lo Barnechea
  • La Reina
  • Providencia (probablemente)
  • Peñalolén
  • San José de Maipo
  • Paine
  • Pirque

Complementariamente, no se descarta aguanieve para otros sectores como Quinta Normal y Maipú.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) señaló que en la precordillera de la región Metropolitana caerían entre 20 y 30 centímetros de nieve.

En la cordillera los montos se calculan entre 60 y 80 centímetros.

También se puede esperar la llegada de la nieve en puntos específicos de las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule, Valparaíso y Coquimbo. Existe probabilidad de ventisca y riegos de desplazamientos.

ADN

Imagen de archivo. / AgenciaUno

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad