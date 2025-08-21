El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hincha de la U en el Estadio Libertadores de América relata lo vivido desde dentro

Tras la suspensión del partido por los desmanes generados por la hinchada de la Universidad de Chile en las galerías del Estadio Libertadores de América, la violencia continuó en las afueras del recinto.

Según relató Carlos Cornejo, hincha azul presente en el estadio, a ADN Deportes, todo se descontroló durante el entretiempo.

“En la salida los policías nos hicieron correr mientras nos golpeaban con sus lumas y, cuando conseguimos llegar al bus, nos empezaron a apedrear”, señaló.

Otros testimonios recogidos por nuestra señal apuntan a que hubo enfrentamientos entre ambas barras en las calles aledañas, un caos que la policía no fue capaz de contener.

‼️CORRIDAS y balas de goma afuera del Libertadores de América entre la policía y la hinchada de #Independiente por el cruce con la barra de la U. pic.twitter.com/edX3dMMN7z — Ecos Del Rojo (@EcosdelRojo) August 21, 2025