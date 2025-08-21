AUDIO. El caos continuó afuera: hinchada de la U abandonó el estadio Libertadores de América entre represión policial y pedradas
El partido entre los azules e Independiente de Avellaneda fue suspendido.
Hincha de la U en el Estadio Libertadores de América relata lo vivido desde dentro
Tras la suspensión del partido por los desmanes generados por la hinchada de la Universidad de Chile en las galerías del Estadio Libertadores de América, la violencia continuó en las afueras del recinto.
Según relató Carlos Cornejo, hincha azul presente en el estadio, a ADN Deportes, todo se descontroló durante el entretiempo.
“En la salida los policías nos hicieron correr mientras nos golpeaban con sus lumas y, cuando conseguimos llegar al bus, nos empezaron a apedrear”, señaló.
Otros testimonios recogidos por nuestra señal apuntan a que hubo enfrentamientos entre ambas barras en las calles aledañas, un caos que la policía no fue capaz de contener.