Brasil. Chocó en su moto y la atropelló un camión: muere joven influencer a los 28 años

La creadora de contenido solía compartir contenido sobre estilo de vida, viaje y ejercicios en redes sociales.

Javier Méndez

Chocó en su moto y la atropelló un camión: muere joven influencer a los 28 años

Una conocida influencer brasileña de 28 años sufrió un grave accidente que acabó con su vida.

Nicole Brenda Santos Marins, quien solía compartir contenido sobre estilo de vida, viaje y ejercicios en redes sociales, murió atropellada en el municipio de Palhoça.

Según la Policía Federal de Carreteras(PRF), la joven conducía una motocicleta cuando golpeó la parte trasera de un automóvil que estaba al costado de la pista por problemas mecánicos.

Santos cayó del vehículo y fue atropellada por un camión que pasaba por el lugar. El conductor huyó sin prestar ayuda.

La noticia fue confirmada por su esposo Alisson Cravo a través de una serie de historias compartidas en su cuenta de Instagram.

“Una mujer increíble, guerrera, trabajadora y una madre maravillosa”, señaló su pareja. “Este viaje fue solo el comienzo de una hermosa historia. Perdóname, te amaré por siempre, mi esposa”, añadió.

Hace pocos días Cravo había compartido una serie de fotografías que mostraron el último fin de semana que pasaron juntos. “Estabas radiante y rebosante de felicidad”, rememoró.

