¿Envejecerás bien o mal? Un examen de sangre podría tener la respuesta según nuevo estudio

La investigación se basó en el seguimiento de 859 personas mayores de 65 años.

¿Es posible predecir la manera en que envejeceremos? Un grupo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) sostiene que sí.

Un reciente estudio publicado en The Conversation reveló que medir ciertos aminoácidos en la sangre permitiría anticipar el envejecimiento y, con ello, promover estrategias de prevención personalizadas.

El trabajo se basó en el seguimiento de 859 personas mayores de 65 años en España durante cinco años. Los especialistas analizaron los niveles de 9 aminoácidos en sangre y los relacionaron con factores de estilo de vida.

Los resultados mostraron que niveles bajos de aminoácidos como la leucina, isoleucina, valina y alanina estaban asociados con un envejecimiento más saludable.

También se observó que quienes seguían una dieta de alta calidad presentaban concentraciones más equilibradas de otros compuestos como glutamina, histidina y fenilalanina.

Los investigadores definieron “envejecimiento saludable” a partir de tres criterios: retraso en la aparición de enfermedades crónicas, buen funcionamiento físico y preservación de la memoria y otras funciones cognitivas.

De confirmarse, este hallazgo abriría la puerta a pruebas clínicas capaces de anticipar el deterioro asociado a la edad. Sin embargo, los expertos advierten que todavía existen importantes limitaciones, como el costo económico.

