Crece tensión entre Estados Unidos y Venezuela por despliegue militar: ¿Una acción contra el narcotráfico o posible invasión?

Desde la Casa Blanca calificaron al régimen de Nicolás Maduro como un “cartel del narcotráfico”, mientras que Caracas respondió que “alentar el cambio” de la administración “de un país sobre otro está prohibido”.

Fue esta semana cuando inició el despliegue de tres buques con 4.000 soldados de Estados Unidos en las aguas del Caribe cerca de Venezuela, como parte de una operación contra organizaciones de narcotráfico en América Latina.

Desde la Casa Blanca señalaron que están preparados para “usar todo su poder” con el fin de frenar el “flujo de drogas hacia su país”. Asimismo, elevaron el monto de la recompensa por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro.

Mediante un comunicado, la Cancillería de Caracas indicó que estas amenazas “no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en peligro la estabilidad de toda la región”.

Ante el despliegue militar, Nicolás Maduro anunció la movilización de 4 millones de efectivos de la Milicia Nacional en el territorio, además de la activación de “todos los mecanismos necesarios” para garantizar la soberanía del país.

¿Posible invasión?

Lo anterior generó fuertes tensiones entre ambos países, lo que ha llevado al surgimiento de preocupaciones y preguntas, como: ¿Estados Unidos estaría planificando una posible invasión en Venezuela?

Esto, porque a juicio de la Casa Blanca, “el régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcotráfico. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país”, dijo la portavoz Karoline Leavitt.

Frente a estas declaraciones, Maduro respondió que “alentar el cambio de régimen de un país sobre otro está prohibido y condenado por Naciones Unidas”.

