Capturan el primer tiburón nodriza color naranja de la historia

Este descubrimiento contrasta drásticamente con el tono marrón habitual que presenta la especie.

Imagen: Parismina Domus Dei | DW

Un extraordinario hallazgo ha sorprendido tanto a pescadores como a científicos en las aguas del Caribe costarricense. Se trata del primer tiburón nodriza completamente naranja documentado científicamente, una coloración nunca antes registrada en esta especie.

El espécimen de aproximadamente dos metros fue capturado en agosto de 2024 durante una excursión de pesca deportiva de la empresa Parismina Domus Dei, cerca del Parque Nacional Tortuguero, a 37 metros de profundidad, y posteriormente liberado.

Garvin Watson y el pescador Pablo Solano fueron quienes realizaron la captura en Barra de Parismina, según informó la empresa a DW. El hallazgo fue documentado por la Universidad Federal de Río Grande y publicado el 1 de agosto en la revista Marine Biodiversity.

Coloración naranja y ojos blancos

La llamativa piel naranja brillante del tiburón, visible en las fotografías que Parismina Domus Dei compartió en Facebook, contrasta drásticamente con el tono marrón habitual de los tiburones nodriza (Ginglymostoma cirratum), que utilizan esta coloración parda para camuflarse con el lecho marino. El ejemplar también presentaba ojos blancos, sin iris visible, característica que los expertos interpretan como un posible caso de albino-xantocromismo.

Esta condición, conocida como xantismo o xantocromismo, se caracteriza por un exceso de pigmentación amarilla o anaranjada debido a la ausencia de pigmentos rojos. Es extremadamente rara en el reino animal: se han documentado pocos casos en peces de agua dulce, aves como loros y canarios, e incluso algunos reptiles como serpientes y lagartos.

Curiosamente, también existe la condición opuesta, conocida como axantismo, que se caracteriza por la ausencia total de pigmento amarillo.

Supervivencia excepcional de tiburón con xantismo

Una de las cuestiones más interesantes que plantea este descubrimiento es cómo ha podido sobrevivir este tiburón hasta la edad adulta. La coloración brillante o los ojos blancos asociados al albinismo suelen hacer que los animales sean más visibles para los depredadores, lo que lleva a los investigadores a argumentar que el xantismo reduce las tasas de supervivencia en la naturaleza.

Sin embargo, el tamaño del ejemplar naranja sugiere que ha alcanzado la talla adulta y “parece que esta pigmentación inusual no ha afectado a su supervivencia”, lo que plantea interesantes preguntas sobre las adaptaciones de esta especie.

La causa principal del xantismo se considera genética, similar al melanismo o al leucismo. Sin embargo, “factores como la endogamia, el estrés ambiental, las temperaturas elevadas y los desequilibrios hormonales también pueden influir en la pigmentación”, explican los investigadores. Incluso la dieta podría ser un factor contribuyente en algunos casos.

