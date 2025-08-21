La esperanzadora noticia que entrega Michael Clark sobre los hinchas heridos de la U en Argentina

El presidente de Azul Azul, Michael Clark, entregó este jueves una nueva actualización sobre el estado de los hinchas de Universidad de Chile que resultaron heridos producto de los graves incidentes ocurridos en el duelo ante Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

“Dentro de todo lo malo que ha sucedido, creo que hoy día tenemos una buena noticia. Ayer estuvimos aquí en la noche y había 12 personas en este hospital (Fiorito de Avellaneda), y de esas 12 personas hoy día solo quedan 4″, comenzó diciendo el timonel de los azules en un punto de prensa.

“8 de esas personas ya han sido dadas de alta y ya no están acá. De las 4 personas que quedan, seguramente hoy día 2 también se van a dar de alta, por lo tanto, van a quedar solo 2 personas, que son las que ayer estaban más graves", añadió.

Respecto al hincha que estaba en riesgo vital, Clark detalló que “esa persona ya está sin riesgo de vida. Está más grave, pero ha ido evolucionando bien. Si es que todo sigue bien, y esperemos que sea así, la van a dar de alta la semana que viene”.

“Creo que es una muy buena noticia para todos y debemos estar contentos que de las 12 personas que ayer había, van quedando solo 4 internadas. Seguramente al final del día se van a quedar 2, así que es una buena noticia y se la queríamos compartir”, complementó.

Por último, el presidente de Azul Azul aseguró el hincha que se encontraba con riesgo vital “ya está en contacto felizmente con su familia y con su padre. Estamos confiados y esperamos que siga avanzando bien, y que ojalá con el paso de los días ya se vayan todos para la casa y no quede nadie más en el hospital".

“De milagros, no hay muertos. Ya llegará el minuto para ver qué es lo que pasó y quiénes son los responsables de lo que sucedió ayer”, concluyó Michael Clark, descartando víctimas fatales entre los hinchas de la U.