Matthei desvincula de su comando a Daniel Pérez Pallares, sindicado como el impulsor de endurecer el tono contra Kast

Con miras a las próximas elecciones del 16 de noviembre, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, desvinculó de su equipo de campaña al publicista y experto en marketing político Daniel Pérez Pallares.

Fue en julio cuando el ecuatoriano se incorporó al comando de la exalcaldesa como coordinador de las agencias de marketing, teniendo un influyente rol en impulsar una nueva estrategia.

En ese sentido, Pérez Pallares habría impulsado la idea de marcar una diferenciación entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast , endureciendo el tono contra el candidato del Partido Republicano.

Esto generó tensiones en el comando, pues se espera que se puedan establecer conexiones con los republicanos, pues el apoyo del que pierda será clave para que el ganador del sector triunfe en los comicios, consignó Ex-Ante.

Agencia UNO | José Antonio Kast Ampliar