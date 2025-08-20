;

Matthei desvincula de su comando a Daniel Pérez Pallares, sindicado como el impulsor de endurecer el tono contra Kast

En julio, el experto ecuatoriano se incorporó al equipo de la candidata presidencial como coordinador de las agencias de marketing.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

Foto de Daniel Pérez Pallares: Latinspots.com

Foto de Daniel Pérez Pallares: Latinspots.com

Con miras a las próximas elecciones del 16 de noviembre, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, desvinculó de su equipo de campaña al publicista y experto en marketing político Daniel Pérez Pallares.

Fue en julio cuando el ecuatoriano se incorporó al comando de la exalcaldesa como coordinador de las agencias de marketing, teniendo un influyente rol en impulsar una nueva estrategia.

Revisa también

ADN

En ese sentido, Pérez Pallares habría impulsado la idea de marcar una diferenciación entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, endureciendo el tono contra el candidato del Partido Republicano.

Esto generó tensiones en el comando, pues se espera que se puedan establecer conexiones con los republicanos, pues el apoyo del que pierda será clave para que el ganador del sector triunfe en los comicios, consignó Ex-Ante.

ADN

Agencia UNO | José Antonio Kast

La salida de Daniel Pérez Pallares se da en momentos en que a la vez se reforzó el equipo de campaña con el ingreso de María Irene Chadwick y Gonzalo Gómez.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad