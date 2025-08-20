Previo al fin de semana más frío: precio de la parafina baja drásticamente desde el jueves / FRANCISCO PAREDES

Este jueves 21 de agosto se modificará el precio de los combustibles: la parafina fue la única en bajar, según el último informe de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP).

Lo anterior supone un alivio para el bolsillo de los chilenos y chilenas, ya que, según datos meteorológicos, se aproxima el fin de semana más frío en la Región Metropolitana, con una temperatura mínima de hasta -1°C.

¿Cuánto bajará la parafina?

Según ENAP, la parafina (kerosene) tendrá una baja de 23,5 pesos por litro.