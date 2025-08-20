;

Previo al fin de semana más frío: precio de la parafina baja drásticamente desde el jueves

La Empresa Nacional de Petróleo informó la variación entre los combustibles y petróleos

María Jesús Núñez

Previo al fin de semana más frío: precio de la parafina baja drásticamente desde el jueves

Previo al fin de semana más frío: precio de la parafina baja drásticamente desde el jueves / FRANCISCO PAREDES

Este jueves 21 de agosto se modificará el precio de los combustibles: la parafina fue la única en bajar, según el último informe de la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP).

Lo anterior supone un alivio para el bolsillo de los chilenos y chilenas, ya que, según datos meteorológicos, se aproxima el fin de semana más frío en la Región Metropolitana, con una temperatura mínima de hasta -1°C.

Más información

ADN

¿Cuánto bajará la parafina?

Según ENAP, la parafina (kerosene) tendrá una baja de 23,5 pesos por litro.

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad