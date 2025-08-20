;

Para “sacar lo peor del país”: EE.UU. suma nueva prisión para migrantes

El recinto, ubicado en Nebraska, ofrecerá 280 camas extras gracias a una ampliación del espacio.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este martes que logró una alianza con el estado de Nebraska para ampliar el espacio de detención para “extranjeros criminales” detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta es la tercera alianza estatal que ICE logra luego de las prisiones de “Alligator Alcatraz” en Miami y “Speedway Slammer” en Indiana. La nueva instalación será apodada como “Cornhusker” que en español significaría algo así como el “desgranador de maíz”, en referencia al principal cultivo por el que se conoce a Nebraska, según un comunicado de DHS.

Las autoridades agregaron que este centro ofrecerá 280 camas para personas extranjeras que sean detenidas, y es parte del programa de 800.000 camas que ICE está implementando luego de la aprobación del gran proyecto presupuestario y fiscal impulsado por el presidente Donald Trump y aprobado en julio por el Congreso estadounidense.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, agradeció al gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, por poner a disposición el espacio para el nuevo centro carcelario para “poder sacar lo peor de nuestro país”.

Además, su departamento agregó que el estado de Nebraska estaría dispuesto a firmar un acuerdo para que los patrulleros estatales se sumen a los agentes de ICE para realizar operativos conjuntos en materia de migración.

Durante 2025, la Administración Trump aceleró la detención de migrantes en el país. Según los datos oficiales, 59.380 personas están actualmente dentro de los centros de detención de ICE.

