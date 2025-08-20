Hombre de 71 años gana batalla legal contra empresa de estacionamiento: el caso duró cinco años / Apriori1

Nigel Richardson, un adulto mayor de 71 años, ganó un juicio de más de cinco años contra la empresa Euro Car Parks luego de que le cobraran con insistencia una multa de 1 libra (unos 1.300 pesos chilenos), que según él habría pagado.

El hecho ocurrió en Reino Unido en 2020: Richardson estacionó su auto en Syston, Leicestershire, sin embargo no tenía cambio y el método de pago por tarjeta no estaba operativo. En ese momento, pagó por la aplicación móvil, pero no obtuvo recibo.

Ante lo ocurrido, se contactó con la empresa para resolver el inconveniente. Pero las cosas no salieron como él esperaba: lo multaron por 100 libras. “Me llegó una multa y entonces inicié un proceso de apelación”, declaró al medio Dailymail.

Bajo ese contexto, Richardson encuentra el recibo de pago en la carpeta de correo no deseado, por lo que demandó a la empresa.

¿El resultado? Una compensación de 200 libras (260 mil pesos chilenos) por haber sido multado injustamente.

A pesar del impasse que sufrió, Richardson había exigido una suma mayor de dinero (270 libras). Pese a lograr solo 200 libras, el conductor dijo que “una victoria es una victoria”.