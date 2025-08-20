“Le dio plazo de una semana”: Revelan drástica decisión de Fran Virgilio tras escándalo por infidelidad de Karol Lucero

Poco se sabía de la reacción de Fran Virgilio después de que su esposo Karol Lucero reconociera que le fue infiel con Ilaisa Henríquez, conocida como DJ Isi Glock, quien destapó que mantuvo un encuentro sexual hace dos semanas con el exchico Yingo.

Sin embargo, la periodista Cecilia Gutiérrez entregó detalles, a través de su cuenta de Instagram, sobre la postura de la esposa del animador y del futuro de la relación entre ambos.

“Se enteró de otras infidelidades”

En específico, la comunicadora señaló que Karol Lucero ya había traicionado anteriormente a Fran Virgilio. “Cuando estaban partiendo la relación, Karol tuvo una relación con una modelo, con Yadranka Tomic. Fran supo y luego se enteró de otras infidelidades y siempre lo perdonó”, dijo.

Karol Lucero y Fran Virgilio

“Bien distinto es ahora, con un matrimonio de pocos meses, además algo tan expuesto, mediático y también un encuentro íntimo en la oficina”, añadió.

“Plazo máximo de una semana”

Luego, Gutiérrez se refirió al presente de la pareja: “Están separados , ella le pidió que saque las cosas de su departamento con un plazo máximo de una semana (...) Él está en la casa de su mamá, está siendo apoyado y contenido por su mamá”.

Finalmente, comentó que Karol Lucero estaría evaluando irse de Chile: “Está pensando seriamente en la posibilidad de dejar el país, porque son varias cosas que han pasado en pocos meses”.