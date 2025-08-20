;

FOTOS. Emily está de vuelta: mira las primeras imágenes oficiales de la quinta temporada de “Emily en París”

Conoce los detalles de la nueva entrega que promete encantar una vez más al público.

José Campillay

Emily está de vuelta: mira las primeras imágenes oficiales de la quinta temporada de “Emily en París”

La quinta temporada de Emily en París está cada vez más cerca y existen altas expectativas entre el público que espera maravillarse una vez más con esta historia.

En Netflix apuestan en grande por este título que ha sabido posicionarse como uno de los más exitosos de los últimos años en su plataforma.

Es por eso que la nueva tanda de episodios nos presentará nuevos escenarios y nuevos fichajes que se suman al destacado elenco principal que supo cautivar a la audiencia.

La trama seguirá una vez más a Emily Cooper (Lily Collins) al frente de la oficina romana de Agence Grateau, aunque la acción se dividirá entre Roma, París y Venecia, donde la protagonista disfrutará de la dolce vita.

Según adelantó el creador Darren Star en Tudum, “esta temporada es una historia de dos ciudades. Roma y París. Entre ambas, Emily lleva el amor y la vida al siguiente nivel”.

La serie incorpora a Minnie Driver como la princesa Jane, amiga de Sylvie y casada con un miembro de la realeza; a Bryan Greenberg en el papel de Jake, un expatriado estadounidense en París, y Michèle Laroque, quien interpretará a Yvette, una antigua amiga de Sylvie.

El elenco habitual también estará presente, con Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount y Eugenio Franceschini, entre otros.

Sin embargo, la gran ausencia será Camille Razat, cuyo personaje cerró su arco en la temporada anterior, aunque Star dejó abierta la posibilidad de un eventual regreso.

Detalles de la historia

“Ahora al frente de Agence Grateau Roma, Emily enfrenta desafíos profesionales y románticos mientras se adapta a la vida en una nueva ciudad”, reza la sinopsis oficial.

“Pero justo cuando todo parece estar en su lugar, una idea laboral sale mal y las consecuencias se traducen en una desilusión amorosa y tropiezos en su carrera”, añade.

“En busca de estabilidad, Emily se apoya en su estilo de vida francés, hasta que un gran secreto amenaza una de sus relaciones más cercanas”, concluye.

Además, el showrunner confirmó que las tensiones sentimentales seguirán marcando el pulso de la historia. La relación con Marcello se consolidará en Roma, pero el vínculo con Gabriel y Alfie mantendrá viva la compleja red de emociones que caracteriza a la serie.

En esta línea, Darren Star prometió una entrega “realmente fantástica”, con un balance renovado entre comedia romántica, drama y evolución personal.

Los escenarios entre las azoteas parisinas y las ruinas romanas, sumados a la nueva parada en Venecia, refuerzan el estilo cosmopolita que ha hecho del título una de las producciones más vistas de Netflix.

La fecha de estreno para la temporada 5 de Emily en París está agendada para el próximo 18 de diciembre de este 2025, con sus diez episodios.

