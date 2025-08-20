James Gunn rompe el molde y anuncia cómo será el nuevo Universo DC: se aleja de Marvel Studios

El renovado Universo DC (UDC) sigue tomando forma poco a poco de la mano de James Gunn, el líder creativo de esta nueva era que busca cautivar al público y posicionarse de mejor manera en la industria.

Son varios los puntos a considerar en torno al crecimiento de la saga, sobre todo si consideramos que se diferencia de la era anterior, con un borrón y cuenta nueva que trae también nuevos rostros.

Además, y de forma inevitable, surgieron las comparaciones con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que apareció como parámetro y objetivo en lo que respecta a éxito taquillero.

Sin embargo, el propio Gunn declaró cómo imagina el futuro de la franquicia, puntualizando el camino y forma de trabajo que abordará DC Studios.

El objetivo es crear un universo interconectado que no busca parecerse a otros proyectos de superhéroes. De todas formas, reconoció que mira con buenos ojos el modelo de grandes sagas de la cultura pop.

“Para mí, es mucho más parecido al mundo de Juego de Tronos o a Star Wars, porque construimos un universo y luego seleccionamos pequeñas partes de él y contamos historias individuales de ese universo”, aseguró.

El cineasta explicó que el nuevo mapa del UDC no replica ciudades reales como Nueva York o Los Ángeles, sino que se sostiene en lugares originales de los cómics como Metrópolis, Coast City o Evergreen.

Una línea clara

El director, que estuvo al frente de Superman, dejó en claro la línea a seguir, con cada banda y agrupación velando por sus intereses, incluyendo a los superhéroes y supervillanos.

“En nuestro universo, los metahumanos han existido por al menos 300 años, y han formado parte de la vida cotidiana. Pero ahora vemos tres fuerzas enfrentadas: los gobiernos, las corporaciones y los propios superhumanos”, detalló.

Dentro de este entramado, James enfatizó que las corporaciones tendrán un peso tan importante como los héroes y villanos, estableciendo un sello distintivo del UDC, dejando de lado las historias simples, pero sin excederse al punto de ser muy densas.

“No es que sean malvadas en sí mismas, son amoralmente poderosas. Todo depende del líder que esté al frente“, expresó el cineasta.

“Lex Luthor, por ejemplo, fue considerado un gran hombre por los avances tecnológicos que logró, hasta que la aparición de Superman lo llevó a obsesionarse con él y a corromperse”, ejemplificó.

La propuesta de James Gunn busca alejarse de una narrativa lineal para apostar por un mundo en expansión, con historias que pueden variar de tono pero siempre dentro de un mismo universo.

“Es como elegir diferentes piezas de un enorme tablero y contar la historia de cada una, manteniendo la coherencia del conjunto”, explicó.