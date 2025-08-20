;

James Gunn rompe el molde y anuncia cómo será el nuevo Universo DC: se aleja de Marvel Studios

El director apuntó a otras dos franquicias muy conocidas como modelo similar a seguir.

José Campillay

James Gunn rompe el molde y anuncia cómo será el nuevo Universo DC: se aleja de Marvel Studios

El renovado Universo DC (UDC) sigue tomando forma poco a poco de la mano de James Gunn, el líder creativo de esta nueva era que busca cautivar al público y posicionarse de mejor manera en la industria.

Son varios los puntos a considerar en torno al crecimiento de la saga, sobre todo si consideramos que se diferencia de la era anterior, con un borrón y cuenta nueva que trae también nuevos rostros.

Además, y de forma inevitable, surgieron las comparaciones con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que apareció como parámetro y objetivo en lo que respecta a éxito taquillero.

Sin embargo, el propio Gunn declaró cómo imagina el futuro de la franquicia, puntualizando el camino y forma de trabajo que abordará DC Studios.

Revisa también:

ADN

El objetivo es crear un universo interconectado que no busca parecerse a otros proyectos de superhéroes. De todas formas, reconoció que mira con buenos ojos el modelo de grandes sagas de la cultura pop.

“Para mí, es mucho más parecido al mundo de Juego de Tronos o a Star Wars, porque construimos un universo y luego seleccionamos pequeñas partes de él y contamos historias individuales de ese universo”, aseguró.

El cineasta explicó que el nuevo mapa del UDC no replica ciudades reales como Nueva York o Los Ángeles, sino que se sostiene en lugares originales de los cómics como Metrópolis, Coast City o Evergreen.

Una línea clara

El director, que estuvo al frente de Superman, dejó en claro la línea a seguir, con cada banda y agrupación velando por sus intereses, incluyendo a los superhéroes y supervillanos.

“En nuestro universo, los metahumanos han existido por al menos 300 años, y han formado parte de la vida cotidiana. Pero ahora vemos tres fuerzas enfrentadas: los gobiernos, las corporaciones y los propios superhumanos”, detalló.

Dentro de este entramado, James enfatizó que las corporaciones tendrán un peso tan importante como los héroes y villanos, estableciendo un sello distintivo del UDC, dejando de lado las historias simples, pero sin excederse al punto de ser muy densas.

“No es que sean malvadas en sí mismas, son amoralmente poderosas. Todo depende del líder que esté al frente“, expresó el cineasta.

Lex Luthor, por ejemplo, fue considerado un gran hombre por los avances tecnológicos que logró, hasta que la aparición de Superman lo llevó a obsesionarse con él y a corromperse”, ejemplificó.

La propuesta de James Gunn busca alejarse de una narrativa lineal para apostar por un mundo en expansión, con historias que pueden variar de tono pero siempre dentro de un mismo universo.

“Es como elegir diferentes piezas de un enorme tablero y contar la historia de cada una, manteniendo la coherencia del conjunto”, explicó.

ADN

Contenido patrocinado

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

¡Alerta sanitaria! Detectan cadmio en paltas peruanas contaminadas: Minsal refuerza controles en Chile

&#039;Harry Potter&#039;: HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

'Harry Potter': HBO presenta al elenco de la familia Weasley para nueva adaptación

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Terremoto en Canal 13: Popular rostro abandona la señal y se lanza a la política

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Ya había sido asaltado antes: Familia de hombre asesinado en Curacaví habla y entrega datos clave

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: &#039;Todo lo que escribo se hace realidad&#039;

Dua Lipa se sincera sobre la manifestación: 'Todo lo que escribo se hace realidad'

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

Oktoberfest Chile 2025 celebra 20 años con Kuervos del Sur, Fother Muckers y Chico Trujillo liderando line up de artistas

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

“Eliminar absolutamente el algoritmo”: Nicole se sincera sobre la industria musical en pleno 2025

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

Famoso cantante internacional confirma su regreso a Chile en 2026: encendió teorías de un retorno al Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad